DHL will Zahl der Packstationen massiv erhöhen

DHL will durch eine Kooperation mit der Deutschen Bahn die Zahl der Packstationen deutlich erhöhen.

Vergrößern Die Packstation am Leipziger Hauptbahnhof gehört zu den größten bundesweit. © DB AG / Oliver Lang

DHL will an etwa 800 Bahnhöfen in Deutschland neue Packstationen errichten. Eine entsprechende Kooperation startet und das Projekt soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden, wie DHL am Donnerstag mitteilt.

Die erste Packstation im Rahmen der Zusammenarbeit wurde jetzt am Leipziger Hauptbahnhof eröffnet. Von dieser Packstation profitieren die täglich etwa 135.000 Bahnreisenden. Die Besonderheit: Sie gehört mit 241 Fächern zu den größten Packstationen in Deutschland. Zu finden ist diese Packstation im Obergeschoss des Bahnhofs am Zugang zur S-Bahnhaltestelle im Citytunnel.

Zahl der Packstationen erhöht sich von 9.000 auf 15.000

Aktuell stehen in Deutschland über 9.000 Packstationen. Bis Ende 2023 will DHL diese Zahl auf etwa 15.000 Packstationen erhöhen.

Die Mehrzahl der neuen Packstationen soll noch in diesem Jahr an den Bahnhöfen stehen. "Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der Stadt sind ideale Standorte für die neuen Packstationen. Mit dem neuen Click & Collect-Service 'Box - Die Abholstation' machen wir unsere Stationen für unsere Gäste noch attraktiver", so Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der DB Station & Service AG.

Ab Ende 2022 sollen die Kunden die Möglichkeit erhalten, Waren von Händlern unabhängig von Liefer- und Öffnungszeiten am Bahnhof abholen und retournieren zu können. Dazu startet die Initiative Smart City | DB einen neuen Click & Collect-Service. Onlineshops und Einzelhändler können dann zum erstem Mal unabhängig vom Zustellunternehmen in einen Teil der Packstation einliefern.





