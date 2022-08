DHL erhöht Preise für Geschäftskunden ab 1.1.2023

Panagiotis Kolokythas

Der Paketversand bei DHL wird für Geschäftskunden teurer. Für Privatkunden ist keine weitere Preiserhöhung geplant.

Vergrößern DHL erhöht ab dem 1.1.2023 die Preise für Geschäftskunden © DHL

Privatkunden der DHL müssen seit dem 1. Juli 2022 höhere Preise für den Paketversand zahlen. Jetzt sind die Geschäftskunden dran. DHL Paket hat eine Preiserhöhung beim Paketversand angekündigt, die ab dem 1. Januar 2023 für Geschäftskunden gelten wird. Dazu gehört eine deutliche Erhöhung des Basispreises plus zweier neuer Zuschläge. Begründet wird die Preiserhöhung mit der "volatilen Entwicklung der Energiepreise" und mit den gestiegenen Transport- und Personalkosten.



Zur Absicherung gegen Schwankungen der Energiekosten führe DHL Paket daher zum Jahresanfang 2023 einen indexierten Energiezuschlag ein. "Die Höhe des Zuschlags wird monatlich transparent und nachvollziehbar auf Basis der Preisentwicklung von Diesel, Gas und Strom ermittelt", erklärt DHL in einer Mitteilung.

Peakzuschlag von bis zu 19 Cent pro Paket

Laut Angaben von DHL erfolgt die Gewichtung der Komponenten auf Basis des Energiemixes einer durchschnittlichen Sendung. Neben diesem Energiezuschlag wird es auch einen neuen "Peakzuschlag" in Höhe von 19 Cent pro Sendung im kommenden Jahr in den Monaten November und Dezember 2023 geben. Begründet wird dies damit, dass es in der Zeit rund um Weihnachten einen höheren Personalaufwand und höhere Einkaufspreise gebe. Weiterer Bestandteil der Preiserhöhung seien die Anpassung des Maut- und CO2-Zuschlags um 0,01 Euro pro Sendung.

Die Preisanpassungen bezeichnet Ole Nordhoff, Marketingchef bei Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group, als "unausweichlich", nachdem es bisher trotz massiver Kostensteigerungen keine Preisanpassungen gegeben habe. "Wir alle nehmen die sich verändernden Kosten wahr. Daher werden wir aufgrund der volatilen und stark extern getriebenen Marktentwicklung sowie notwendiger Investitionen in unser Netzwerk neue Zuschläge einführen", so Nordhoff.

Preise für Privatkunden bleiben unverändert

DHL betont, dass die Preise für den Paketversand für Privatanwender unverändert bleiben. Die Preise für Pakete und Päckchen hatte DHL zuletzt am 1. Juli 2022 erhöht. Weitere Details hierzu lesen Sie in dieser Meldung.