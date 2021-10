DHL baut Packstationen aus: So geht es weiter

Hans-Christian Dirscherl

Deutsche Post DHL reagiert auf den boomenden Online-Handel und errichtet mehr Packstationen als ursprünglich geplant. Die Details.

Deutsche Post DHL reagiert auf den immer weiter wachsenden Online-Handel und baut ihr Packstationennetz weiter aus: Ende 2023 sollen bundesweit 15.000 Packstationen verfügbar sein. Aktuell gibt es zirka 8200 Packstationen und bis Ende diesen Jahres sollen es 8500 sein.

Bis Ende 2022 soll die Zahl dann auf 11.500 steigen um Ende 2023 die jetzt angekündigte Marke von 15.000 Packstationen zu erreichen. Das ist deutlich mehr als bisher geplant, denn eigentlich wollte DHL bis Ende 2023 nur rund 12.000 Packstationen zur Verfügung stellen. Doch jetzt sollen es eben rund 15.000 DHL-Packstationen werden. Der weitere Ausbau soll flächendeckend erfolgen, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen.

Den Packstationsservice hat DHL 2003 im deutschen Markt eingeführt. Ende 2014 waren 2.800 Packstationen bundesweit installiert. Ende 2019 gab es 4400 Packstationen und Ende 2020 waren es 6500.

Die Deutsche Post DHL begründet die ständig steigende Zahl von Packstationen damit, dass „Versender- und Empfängerkunden weiterhin ein sehr hohes Interesse am Packstationsservice haben“. Mit den Packstationen ist nicht nur der Empfang, sondern auch der Versand von frankierten Päckchen und Paketen rund um die Uhr möglich. Packstationen befinden sich meist an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie beispielsweise an Supermärkten, auf Firmengeländen oder an ÖPNV-Haltestellen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstationsservice ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Retouren und alle weiteren frankierten Sendungen können auch ohne Registrierung über die Packstation versendet werden. Immobilieneigentümer, die Flächen für Packstationen zur Verfügung stellen möchten, können sich informieren unter www.dhl.de/eigene-packstation . .

