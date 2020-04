DHL-Pakete werden ab morgen günstiger

Panagiotis Kolokythas, Hans-Christian Dirscherl, Dennis Steimels

DHL nimmt die letzte Preiserhöhung wieder zurück. Dadurch wird der Versand von Paketen wieder günstiger. Ein Überblick.

Vergrößern DHl senkt wieder die Paket-Preise © Deutsche Post / DHL

DHL senkt für Privatkunden wieder die Preise für den Versand von Paketen, Päckchen und Zusatzleistungen ab dem 1. Mai 2020 und nimmt damit die Preiserhöhung zurück, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten war. DHL begründete die Erhöhung mit „deutlichen Kostensteigerungen im Personal- und Transportbereich und umfangreichen Investitionen in Qualitäts- und Serviceverbesserungen.“ DHL habe eigenen Angaben zufolge die Bundesnetzagentur vorab über die Erhöhung informiert und diese begründet.

Doch die Bundesnetzagentur hatte die Preiserhöhung für überhöht befunden und am 28. Januar 2020 ein Verfahren über die nachträglichen Entgeltüberprüfung gegen DHL eingeleitet. Nach Ansicht der Bundesnetzagentur führte die Preisanpassung zum 1. Januar 2020 bei DHL zu deutlich höheren Einnahmen. DHL vertritt natürlich eine andere Ansicht, will aber einen langwierigen Rechtsstreit vermeiden. Die entsprechende Ankündigung hatte DHL auch bereits Anfang Februar gemacht, sich dann aber mit der Umsetzung der Preissenkungen Zeit gelassen. Die Begründung für diese doch lange Verzögerung seitens DHL: "Eine Rücknahme der Preiserhöhungen ist aufgrund der nun notwendigen Anpassungen der IT-Systeme und der Kundeninformationen, die in den mehr als 24.000 Annahmestellen physisch vorgehalten werden müssen, erst zum 1. Mai 2020 möglich."



Für Privatkunden bedeutet dies, das nun ab dem 1. Mai 2020 wieder die Preise wie bis zum 31. Dezember 2019 gelten, was einer Preissenkung von 3 Prozent für viele DHL-Dienstleistungen entspricht. Konkret gelten dann wieder die folgenden nationalen Preise:

Preise bis 30.04.2020 Preise ab 01.05.2020 DHL- Produkt Filiale Online Filiale Online Päckchen S 3,79 Euro 3,79 Euro 3,79 Euro 3,79 Euro Päckchen M 4,79 Euro 4,49 Euro 4,50 Euro 4,39 Euro Paket bis 2 kg - 5,49 Euro - 4,99 Euro Paket bis 5 kg 7,49 Euro 6,49 Euro 7,49 Euro 5,99 Euro Paket bis 10 kg 10,49 Euro 9,49 Euro 9,49 Euro 8,49 Euro Paket bis 31,5 kg 18,49 Euro 17,49 Euro 16,49 Euro 16,49 Euro Nachname - 7,90 Euro - 6,90 Euro Versicherung bis 2500 Euro 7 Euro 7 Euro 6 Euro 6 Euro Pluspäckchen 6,99 Euro - 5,99 Euro -

