DHL: Neues zu Live-Tracking für Pakete – was Sie wissen müssen

Dennis Steimels

Die DHL-Sendungsverfolgung bietet seit letztem Jahr eine Live-Tracking-Funktion an, um Pakete in Echtzeit zu verfolgen. Wenn Sie dieses Feature noch nicht nutzen konnten, finden Sie hier das "Warum".

Vergrößern DHL Pakete können Sie künftig im Live Tracker verfolgen. © DHL

Ende März 2020 angekündigt und seit Mitte/Ende April 2020 verfügbar: DHL Live-Tracking von Paketen. Seitdem rollt DHL die Funktion, die über die DHL-App ( Android | iOS ) sowie die DHL-Webseite einsehbar ist, in ganz Deutschland aus. Doch tatsächlich können noch immer nicht alle DHL-Kunden ihre Pakete in Echtzeit verfolgen. Und auch wenn die Funktion in Ihrer Region sonst verfügbar ist, muss ein Live-Tracking nicht immer möglich sein. Wir haben mit DHL gesprochen.



80 Prozent aller Zustelltouren mit Live-Tracking

Wie uns DHL mitteilte, sind mittlerweile über 80 Prozent der Zustelltouren für das Live-Tracking freigeschaltet. Und man arbeite kontinuierlich daran, Service und Algorithmen weiter zu verbessern. Dabei gebe es auch regionalen Schwerpunkte, die Live-Tracking bevorzugt nutzen könne. DHL sagt weiter: "Grundsätzlich bieten wir ein Live-Tracking immer dann an, wenn wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, dass wir die angezeigten Informationen zur Zustellzeit und den Zustellstopps auch einhalten können."



Besonders in Städten wird Live-Tracking schwierig

DHL erklärt auch, weshalb Zustellzeiten nicht immer getroffen werden können und warum Live-Tracking mal verfügbar und mal nicht angezeigt wird: "Insbesondere in städtischen Gebieten kann aufgrund wechselnder Routen und stark schwankenden Sendungsmengen unsere Prognose zur Zustellzeit und den Zustellstopps nicht immer getroffen werden. Da uns die Zuverlässigkeit der Zustellprognose sehr wichtig ist, kann es dann auch einmal vorkommen, dass wir in Regionen, wo grundsätzlich ein Live-Tracking angeboten wird, dieses nicht für jede Sendung anzeigen."

Auch können laut DHL unvorhergesehene Ereignisse, zu denen unerwartet hohes Verkehrsaufkommen sowie schlechte Witterung zählen, ein Grund dafür sein, dass man die Echtzeitverfolgung der Pakete in einer bestimmten Region zeitweise nicht anbiete.

"Natürlich arbeiten wir intensiv daran, unsere Prozesse weiter zu verbessern, um für so viele Sendungen wie möglich ein zuverlässiges Live-Tracking zur Verfügung zu stellen", bestätigt DHL.

Kunden mit Live-Tracking sind deutlich zufriedener

Dass eine Live-Tracking-Funktion für Pakete eine sinnvolle Erweiterung der Sendungsverfolgung ist, zeigen laut DHL auch Umfragen "Kunden, die eine Live-Tracking-Avise erhalten, sind deutlich zufriedener mit dem letzten Paketempfang. 9 von 10 Befragte passen ihr Verhalten aufgrund der Avise an, sodass Empfängerkunden häufiger direkt zuhause angetroffen werden, wovon auch unsere Zusteller profitieren".

Und "auch für den Paketversand bietet das Live-Tracking Vorteile: Denn wenn Kunden wissen, wann der Zusteller bei ihnen ist, können sie ihm ihre Pakete und Retouren direkt und unkompliziert mitgeben ".



Wie uns DHL bereits letztes Jahr mitteilte, sollen "im Jahr 2021 dann alle Haushalte in Deutschland vom Live-Tracking inklusive der Zeitfensteravise profitieren".

Vergrößern DHL Live-Tracking über die App und im Browser © DHL

DHL Live-Tracking: Das kann die neue Funktion

Mit dem DHL Live-Tracking bieten sowohl die DHL-App als auch die DHL-Webseite detailliertere Informationen zur Sendungsverfolgung. Ähnlich wie bei DPD, zeigt auch der DHL-Tracker auf einer Google-Maps-Karte an, wo sich das Paket gerade befindet und wie viele Zustellstopps der DHL-Mitarbeiter noch einlegen wird, bevor er an der Tür des Kunden klingelt. Am Tag der Zustellung gibt DHL außerdem mit 60 bis 90 Minuten ein konkreteres zeitliches Zustellfenster an als bisher. 15 Minuten vor der Zustellung erhält der Kunde außerdem noch einmal eine Benachrichtigung. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er auch die Möglichkeit, das Paket an einem Wunschort ablegen zu lassen oder an einen Wunschnachbarn zuzustellen.