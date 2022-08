DHL: Neue Packstationen in Burger-King-Filialen

Denise Bergert

Deutsche Post DHL und Burger King starten in dieser Woche eine Packstations-Kooperation.

Vergrößern DHL und Burger King starten eine Kooperation. © Deutsche Post DHL

Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL und die Fast-Food-Kette Burger King starten in Deutschland eine Kooperation für das Aufstellen von DHL Packstationen. Der Startschuss für einen von drei Pilot-Standorten fällt in dieser Woche in Gütersloh. Dort hat DHL direkt am Burger-King-Restaurant eine zehn Meter lange Packstation mit 171 Fächern und Whopper-Aufdruck installiert.

Verbindung von Gastronomie und Logistik

“Wir freuen uns, dass wir mit Burger King einen neuen starken Partner gewinnen konnten und damit die erste Kooperation im Bereich der Systemgastronomie verwirklichen. So können DHL-Kunden an vielen weiteren, attraktiven Standorten die Packstation unkompliziert nutzen und damit auch zu einer nachhaltigeren Logistik beitragen“ , erklärt Tim Ewering, Leiter des strategischen Partnermanagements bei Deutsche Post DHL Group.

Weiterer Ausbau der Kooperation geplant

Neben Gütersloh gehören auch Stadthagen und Hameln zu den Pilot-Standorten, an denen das neue Kooperationskonzept getestet wird. Langfristig soll die Kooperation mit Burger King weiter ausgebaut werden. Packstationen sollen in weiteren Filialen der Fast-Food-Kette installiert werden. Insgesamt gibt es in die Deutschland 750 Burger-King-Restaurants, die als potenzielle Packstations-Standorte in Frage kommen. Aktuell betreibt Deutsche Post DHL in Deutschland mehr als 10.000 Packstationen. Diese Zahl soll bis zum nächsten Jahr auf 15.000 Automaten wachsen.