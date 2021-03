DHL: Kunden erfahren jetzt in Echtzeit, dass ein Paket abholbereit ist

Hans-Christian Dirscherl

Deutsche Post DHL informiert Kunden jetzt in Echtzeit, dass ein Paket abholbereit in der Filiale liegt. So geht der neue Service.

Vergrößern DHL informiert Kunden jetzt in Echtzeit, dass ein Paket abholbereit in Filiale liegt © Deutsche Post DHL

DHL informiert künftig alle Empfänger der Paketankündigung, also beispielsweise registrierte DHL-Kunden, per E-Mail, wenn ein Paket abholbereit in einer Filiale oder in einem DHL-Paketshop liegt. Das ist immer dann der Fall, wenn der Empfänger einer Sendung nicht zuhause angetroffen wurde und das Paket auch nicht bei einem Nachbarn zugestellt werden konnte.



DHL hat diesen Benachrichtigungsservice im vierten Quartal 2020 schrittweise ausgerollt und jetzt soll der neue Service flächendeckend bei allen Partner-Filialen sowie bei Postbank-Filialen und DHL-Paketshops verfügbar sein.



Der Vorteil für den Paketempfänger: Bisher hatten Kunden nur die Möglichkeit, benachrichtigte Pakete erst am nächsten Werktag nach der Zustellung in der Filiale oder im Paketshop abzuholen. Dank der schnellen Echzeit-Benachrichtigung per Mail soll das nun aber früher möglich sein, häufig noch am gleichen Tag, an dem das Paket nicht zugestellt werden konnte. Zumindest behauptet das DHL.



Die neue Benachrichtigungsfunktion für die in den Postfilialen und Paketshops bereitliegenden Pakete erweitert die Funktionen der bereits länger existierende Paketankündigung, die Kunden auf elektronischem Weg über den Status ihres Pakets informiert. Sie können hier die Benachrichtigungen aktivieren.



Mit der digitalen Benachrichtigung erhält der Kunde alle notwendigen Informationen für die Paketabholung direkt auf sein Smartphone und der Benachrichtigungszettel im Briefkasten entfällt.