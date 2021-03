DDR5: Samsung setzt auf HKMG-Module mit 7200 Mbps

Michael Söldner

Samsung fertigt gerade DDR5-RAM-Module mit bis zu 512 GB Kapazität und einer Bandbreite von 7200 Mbps.

Vergrößern Samsung will DDR5-Module mit bis zu 512 GB Kapazität anbieten. © samsung.com

Der Arbeitsspeicher-Standard DDR5 steht in den Startlöchern. Noch fehlen zwar Prozessoren von AMD und Intel, die den RAM-Standard unterstützen, dennoch bringen sich die Hersteller bereits in eine gute Startposition. So kündigte Samsung an , dass man das eigene Portfolio an DDR5-Speicher um Module auf Basis der HKMG-Technologie erweitern wolle. High-K Metal Gate-Prozesses (kurz: HKMG) sorgt für eine Verkleinerung der Strukturen, was wiederum eine geringere Leistungsaufnahme von im Schnitt 13 Prozent mit sich bringt. Für Privatanwender mag diese Einsparung nicht weiter ins Gewicht fallen, doch Rechenzentren müssen aufgrund der unzähligen RAM-Module den Stromverbrauch im Blick behalten. Samsung hat bereits seit 2018 Erfahrungen mit der HKMG-Technik. Damals wurden erste GDDR6-Speicherchips für Grafikkarten damit gefertigt.

DDR5-Arbeitsspeicher in Verbindung mit der HKMG-Technologie soll für eine Verdoppelung der Performance sorgen. Samsung nennt hier im Vergleich zu DDR4 eine Bandbreite von 7200 Mbps. Diese Leistungssteigerung soll laut Samsung primär rechenaufwändigen Anwendungen, KI-Berechnungen oder Analyse-Programmen zugute kommen. Samsung stapelt außerdem acht Schichten mit 16Gb-DRAM-Chips und kommt damit pro Modul auf 512 GB. Derart große RAM-Bausteine richten sich eher an Rechenzentren und Server-Farmen. Für Privatanwender ist ein derart großer Arbeitsspeicher nur in sehr wenigen Fällen sinnvoll. Für aktuelle Gaming- und Produktiv-Rechner genügen 16 bis 32 GB RAM meist vollkommen. Mit Alder Lake-S will Intel im dritten Quartal die erste Plattform mit DDR5-Unterstützung anbieten. AMD dürfte etwas später mit Zen 4 folgen.

DDR5-Arbeitsspeicher ab Mitte 2021 verfügbar