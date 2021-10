DDR5-RAM: Crucial nennt konkrete Preise

Michael Söldner

Der Wechsel auf DDR5-Arbeitsspeicher fällt teurer als erwartet aus. Crucial hat alle Versionen gelistet.

Vergrößern Der Wechsel von DDR4 auf DDR5 ist recht teuer. © kingston.com

Der zu Micron gehörende Tochterkonzern Crucial hat in seinem Shop erstmals DDR5-Arbeitsspeicher gelistet. Dadurch ist es nun möglich, die Preise von DDR4- und DDR5-RAM miteinander zu vergleichen. Allen DDR5-4800-Modulen gemein ist die Standardspannung von 1,1 Volt sowie die Timings 40-39-39. Crucial bietet Module mit 8, 16, 32 sowie Dual-Channel-Kits mit 16, 32 und 64 GB Kapazität an. Auf zusätzliche Kühlkörper verzichtet der Hersteller. Da sowohl die DDR4- als auch DDR5-Module von Crucial gleichzeitig am Markt verfügbar sind, lassen sich erste Preisvergleiche anstellen.

Deutlicher Aufpreis fällig

Während man für 2 x 8 GB DDR4-RAM knapp 67 Euro zahlt, werden für das gleiche Set mit DDR5-Konfiguration fast 118 Euro fällig. Damit ist dieses Set schon über 76 Prozent teurer. Stehen hingegen zwei 16-GB-Module auf der Wunschliste, so müssen für DDR4-RAM 138 Euro auf den Tisch gelegt werden, während für DDR5-RAM in der gleichen Konfiguration 215 Euro fällig werden. Hier sind also noch immer über 55 Prozent Aufpreis für den neueren Arbeitsspeicher zu zahlen. Etwas geringer fällt der Unterschied bei zwei 32-GB-Modulen aus: Für DDR4-RAM zahlt man hier noch knapp 280 Euro, während für das DDR5-Setup 407 Euro fällig sind – ein Aufpreis von knapp 46 Prozent.

Preise dürften mit der Zeit fallen

Ein Wechsel von DDR4 zu DDR5 ist also aktuell noch recht teuer. In den kommenden Monaten und Jahren dürften die Preise jedoch wieder auf das alte Niveau fallen. Außerdem sind auch die kompatiblen Prozessoren aus der Alder-Lake-Reihe von Intel mit mindestens 264 US-Dollar recht kostspielig. Wer unbedingt auf die neuen CPUs von Intel umsteigen möchte, findet auch Mainboards, die neben DDR5 auch DDR4 unterstützen.



DDR5: MSI rechnet mit 50 bis 60 Prozent höheren Preisen