DDR5: MSI rechnet mit 50 bis 60 Prozent höheren Preisen

Michael Söldner

Der Umstieg von DDR4- auf DDR5-RAM könnte für Spieler nach Ansicht von MSI deutlich teurer ausfallen.

Vergrößern DDR5-Speicher soll im Vergleich zu DDR4 in den ersten Jahren deutlich teurer sein. © kingston.com

Durch höhere Übertragungsraten soll DDR5-RAM seinen Vorgänger DDR4 deutlich überflügeln. Dafür sind jedoch kompatible Mainboards und Prozessoren erforderlich. Zusätzlich sollten sich PC-Nutzer auf höhere Preise für die schnellen RAM-Module einstellen. Nach Ansicht des Herstellers MSI sei mit einem Preisanstieg von 50 bis 60 Prozent im Vergleich zu DDR4-RAM zu rechnen. Beim Wechsel von früheren Standards waren hingegen nur Preisanstiege von 30 bis 40 Prozent oder niedriger zu verzeichnen.

Verantwortlich für die höheren Kosten seien primär die zusätzlichen Schaltkreise. Konkret gemeint ist damit die verbesserte Fehlerkorrektur sowie das On-Chip-Power-Management der DDR5-Speicherbausteine. Die dafür nötigen analogen Bauteile würden viel Platz verbrauchen. Auch die Nachfrage dürfte bei der Preisgestaltung wohl eine große Rolle spielen.

Preisverfall in spätestens zwei Jahren

In einem Blog-Eintrag werden zudem die Vorzüge und Unterschiede im Vergleich zur aktuellen Generation DDR4 vorgestellt. Demnach reiche die Spezifikation bei DDR4 von DDR4-1600 bis DDR4-3200. Bei DDR5 sind jedoch Spezifikation von DDR5-4800 bis DDR5-6600 vorgesehen. Intel unterstützt DDR5 ab der kommenden Alder-Lake-Baureihe. AMD will erst später nachziehen. Wer damit auch weiterhin DDR4 einsetzen möchte, muss dies beim Mainboard-Kauf schon berücksichtigen. Eine spätere Anschaffung von DDR5 dürfte auch mit fallenden Preisen verbunden sein. Nach Angaben von MSI würden die Preise in zwei Jahren auf das alte Niveau abfallen. Dann wäre auch DDR5-RAM wieder so erschwinglich wie aktuell DDR4-Module. Wer noch etwas warten kann, sollte eine entsprechende Aufrüstung mit DDR5-Arbeitsspeicher also noch etwas aufschieben.



