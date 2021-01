DDR4-RAM immer teurer - das sind die Gründe

Sebastian Schenzinger

16 GB Arbeitsspeicher sind so teuer wie seit einem Jahr nicht mehr. Wir analysieren die Preisentwicklung der beliebtesten RAM-Kits mit 8 GB, 16 GB und 32 GB Größe sowie unterschiedlichen Taktraten und Latenzen.

Vergrößern Die Preise für Arbeitsspeicher steigen kontinuierlich an.

Nicht nur die Preise für Grafikkarten und Prozessoren, sondern auch für Arbeitsspeicher sind seit einem halben Jahr kontinuierlich am Steigen. Wir haben die Preisentwicklung von 15 unterschiedlichen RAM-Kits mit variierenden Speichergrößen, Taktraten und Latenzen analysiert und im Schnitt liegen die Preise um über 20 Prozent über dem bisherigen Bestpreis. Ein kleiner Trost: Die DDR4 DIMM Kits sind weiterhin in breiter Masse erhältlich und bei den Händlern lagernd.

8 GB Arbeitsspeicher für den Multimedia-PC

In den meisten günstigen Fertig-PCs sind heutzutage 8 GB Arbeitsspeicher mit 2400 MHz oder 2666 MHz Taktung verbaut. Zwei Speicherriegel à 4 GB starten aktuell bei rund 33 Euro, das sind 18 Prozent Aufschlag im Vergleich zum Tiefstpreis von 28 Euro Anfang September 2020. Wenn Sie auf eine höhere Taktrate setzen möchten, müssen Sie mit gut 37 Euro für ein Kit mit 3000 MHz oder gut 38 Euro für ein Kit mit 3200 MHz rechnen. Hier liegt der Aufpreis bei 21 Prozent respektive 15 Prozent gegenüber letztem Sommer.

Größe Takt Latenz aktueller Preis günstigster Preis Aufschlag 2x 4 GB 2400 MHz CL16 32,99 € 27,99 € 18% 2x 4 GB 2666 MHz CL19 32,99 € 27,99 € 18% 2x 4 GB 3000 MHz CL16 37,10 € 30,60 € 21% 2x 4 GB 3200 MHz CL16 38,10 € 33,00 € 15%

16 GB RAM-Kits für den Gaming-PC

16 GB RAM-Kits finden vor allem in Gaming-PCs ihren Einsatz. In Fertig-PCs ist in den meisten Fällen Arbeitsspeicher mit 2666 MHz nach den Spezifikationen der CPU-Hersteller verbaut. Der Preis für ein solches Kit ist in den letzten Monaten von 48 Euro auf knapp 59 Euro und damit um 22 Prozent angestiegen. Noch höher fällt der Preisaufschlag bei zwei 8 GB RAM-Modulen mit 3000 MHz respektive 3200 MHz aus, dieser liegt nämlich bei über 30 Prozent. So sind für das im Preisvergleich beliebteste RAM-Kit G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB DDR4-3200 CL16 mittlerweile 70 Euro fällig. Der günstigste Preis im Verlauf lag bei 46,90 Euro. Am wenigsten betroffen von den Preisanstiegen sind 16 GB Varianten mit 3600 MHz . Hier liegen die Aufpreis im einstelligen Prozentbereich. Auch die Kits mit 4000 MHz kommen mit einer Preiserhöhung von elf Prozent verhältnismäßig gut davon.

Größe Takt Latenz aktueller Preis günstigster Preis Aufschlag 2x 8 GB 2666 MHz CL16 58,90 € 48,10 € 22% 2x 8 GB 3000 MHz CL16 59,95 € 45,00 € 33% 2x 8 GB 3200 MHz CL16 64,90 € 49,00 € 32% 2x 8 GB 3200 MHz CL14 109,90 € 88,90 € 24% 2x 8 GB 3600 MHz CL17 68,90 € 63,00 € 9% 2x 8 GB 3600 MHz CL15 120,90 € 114,71 € 5% 2x 8 GB 4000 MHz CL19 101,81 € 91,90 € 11%

32 GB für Kreative und Multi-Tasker

Beim Arbeitsspeicher gilt zwar nicht die Devise "Viel hilft viel", dennoch steigt die Nachfrage nach RAM-Kits mit 32 GB. Hier ist gerade bei den 2x 16 GB Modulen mit 3000 MHz im letzten halben Jahr ein enormer Preisanstieg von über 40 Prozent zu beobachten. Waren für das G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB DDR4-3000 CL16 vergangenen August noch 83 Euro fällig, so ist der Preis mittlerweile auf 119 Euro angestiegen. Auch bei den Modellen mit höheren Taktraten wie 3200 MHz oder 3600 MHz hat es bei den günstigsten RAM-Kits einen Preisanstieg von über 25 Prozent gegeben.

Hinweis : Eine exakte Preisentwicklung über DRAM-Preise können Sie auf DRAMeXchange finden.

Größe Takt Latenz aktueller Preis günstigster Preis Aufschlag 2x 16 GB 2666 MHz CL19 108,97 € 97,90 € 11% 2x 16 GB 3000 MHz CL16 119,00 € 82,59 € 44% 2x 16 GB 3200 MHz CL16 122,71 € 97,80 € 25% 2x 16 GB 3600 MHz CL18 133,90 € 106,50 € 26%

Keine Produktknappheit, aber steigende Nachfrage

Laut heise online lassen sich die steigenden Preis nicht wie bei den Grafikkarten und Prozessoren auf eine Produktknappheit zurückführen. Vielmehr herrschte letzten Sommer ein Überangebot an Speichermodulen, welche den Markt überschwemmten und die Preise sinken ließen. Anfang März gab es jedoch einen Stromausfall bei Micron in einer der wichtigsten Fertigungsstätten für RAM, welcher zu einem kleinen Teil für die steigenden Preise verantwortlich sein dürfte. Einen deutlich größeren Anteil dürften große Unternehmen haben, die typischerweise zu Jahresbeginn ihre Rechenzentren aufrüsten.