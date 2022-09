DB Next: So sieht die neue Bahn.de-Seite aus

Michael Söldner

Die Deutsche Bahn will mit einer neu gestalteten Webseite punkten. Diese ist aktuell als Beta-Version verfügbar.

Vergrößern Der neue Webauftritt der Deutschen Bahn lässt sich schon ausprobieren und nutzen. © bahn.de

Der Webauftritt der Deutschen Bahn ist komplex, schließlich müssen Kunden mit wenigen Klicks das gewünschte Ticket finden oder eine passende Bahnverbindung für eine geplante Reise schnell und unkompliziert buchen können. Mit einer Neugestaltung namens “DB Next“ arbeitet die Bahn gerade an einem neuen Look für die mobilen Apps sowie die Webseite Bahn.de .

Als Beta-Version verfügbar

Der neue Webauftritt der Deutschen Bahn bietet ein optimiertes Design. Darüber hinaus wurde auch das Buchungssystem komplett neu gestaltet. Den Betreibern zufolge ergebe sich so eine bessere Benutzerführung sowie eine schnellere Suche nach dem richtigen Ticket. Sogar von einer neuen Basis für die “digitale Zukunft des Reisens“ ist die Rede. Wer einen Blick auf diese vollmundigen Versprechungen werfen möchte, kann dies schon jetzt tun.

Ticket-Abgleich nicht möglich

Unter next.bahn.de ist der neue Auftritt der Deutschen Bahn schon im Browser aufrufbar. Sowohl der neue als auch der alte Look der Webseite sind parallel verfügbar und miteinander kompatibel. Wer also über einen regulären Account für bahn.de verfügt, kann diesen auch in der Beta-Version der neuen Webseite nutzen. Auch Tickets lassen sich über die neue Webseite buchen. Die Betreiber weisen jedoch darauf hin, dass über bahn.de oder die App DB Navigator gekaufte Tickets noch nicht auf next.bahn.de oder im Next DB Navigator angezeigt werden. Das Sammeln von BahnBonus-Punkten sei hingegen auch auf dem neuen Bahn-Auftritt möglich. Hierzu muss bei der Buchung lediglich der Haken bei “BahnBonus Punkte sammeln“ gesetzt werden.

Neue Funktionen und Fehlersuche

In den kommenden Monaten wollen die Betreiber weitere Funktionen integrieren. Welche genau das sind, bleibt offen. Darüber hinaus wolle man nach Fehlern in der Beta-Fassung Ausschau halten. Sollte eine Funktion daher nicht zur Verfügung stehen, bleibt als Ausweg noch die alte Webseite unter bahn.de.



