DAZN: Steamingdienst ab August 2021 teurer

Michael Söldner

Ab August fallen die Abogebühren für dem Sport-Streamingdienst DAZN monatlich und jährlich höher aus.

Vergrößern Die monatlichen Preise für ein DAZN-Abo steigen in diesem Jahr an. © dazn.com

Wer auf den Sport-Streamingdienst DAZN zurückgreift, sieht sich ab August mit höheren Preisen konfrontiert. In einem Interview mit der SportBild gab Firmenchef Thomas de Buhr bekannt, dass der Dienst künftig anstelle von 11,99 Euro im Monat 14,99 Euro pro Monat kosten wird. Wer sich hingegen für ein Jahresabo entscheidet, zahlt anstelle von 119,99 Euro 149,99 Euro. Ein Grund für die steigenden Preise sei die Zunahme an übertragenen Champions-League-Spielen. Die Rechte hierfür teilt sich DAZN mit Amazon. Auf Amazon entfallen allerdings nur 16 Partien. Der Großteil von 121 Partien wird exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Auch Übertragungen in Form von Livekonferenzen seien geplant. Wer bislang auf Sky für die Champions League zurückgegriffen hat, schaut wortwörtlich in die Röhre, denn Sky Ticket umfasst keine Spiele der Königsklasse des Fußballs mehr.

Auch bei der Bundesliga stockt DAZN sein Angebot deutlich auf. Bislang waren nur 40 Spieleübertragungen geplant, in der nächsten Spielzeit sollen es schon 106 Partien sein, die immer freitags und sonntags ausgestrahlt werden. Wer die Spiele in HD-Auflösung sehen möchte, sollte neben dem Abo über einen Zugang mit mindestens 9 Megabit pro Sekunde verfügen. Kompatible Geräte sind viele Smart-TVs, Computer, Spielkonsolen, Smartphones, Tablets oder auch Streaming-Sticks. Eine Liste aller kompatiblen Empfangsgeräte findet sich an dieser Stelle . Ein Abo kann zudem auf bis zu sechs Geräten genutzt werden, gleichzeitig lassen sich die Steams aber nur auf maximal zwei Geräten anschauen. Ein Monatsabo kann jeden Monat gekündigt werden. Die letzte Preiserhöhung bei DAZN erfolgte im Jahr 2019. Damals stieg der Preis von 9,99 Euro auf die bis heute geltenden 11,99 Euro.

Fußball-Bundesliga: So sehen Sie alle Spiele