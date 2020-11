Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort können Sie den auf Sport spezialisierten Streaming-Dienst DAZN auch ohne Internet empfangen. So geht's, diese Inhalte gibt es und das kostet der Spaß.

Vergrößern DAZN: Ab sofort auch ohne Internet empfangbar © Vodafone

Den auf Sport spezialisierten Streamingkanal DAZN können Sie ab sofort auch ohne Internet empfangen. Und zwar im Kabelnetz (DVB-C) von Vodafone. Vodafone-Kunden können DAZN als TV-Paket ab sofort zu ihrem Vertrag hinzubuchen. Das neue DAZN-Paket umfasst die beiden linearen Sender „DAZN 1“ und „DAZN 2“ sowie den Zugang via DAZN-App. Die Kosten für DAZN werden dann über die Vodafone-Rechnung für den Kabel-TV-Vertrag abgebucht.

Vodafone ist laut eigener Angabe damit der erste und einzige Anbieter in Deutschland, der die Inhalte von DAZN neben App und Webseite auch in Form von zwei linearen TV-Sendern für Privatkunden verbreitet. Dieses Angebot dürfte besonders für die Fußball-Fans unter den Vodafone-Kabelkunden interessant sein, weil DAZN bisher schon via Internetstream einen Teil der Fußball-Bundesliga sowie Teile der Champions League überträgt. Vodafone umschreibt die im Kabel-TV empfangbaren Inhalte allerdings wenig konkret folgendermaßen: „Auf den beiden HD-Kanälen erleben Fans etwa 16 Stunden täglich die besten Sportinhalte von DAZN, darunter zum Beispiel Top-Spiele der Bundesliga, UEFA Champions League oder UEFA Europa League. Das genaue Programm orientiert sich an den beiden bereits seit einiger Zeit in tausenden Gastronomie-Betrieben in Deutschland und Österreich verfügbaren linearen Kanälen und kann jederzeit unter anderem über die EPG-Funktion des Empfangsgerätes abgerufen werden.“

Vodafone räumt aber ein, dass nicht das vollständige Streamingangebot von DAZN auf den beiden linearen Sendern laufen wird: „Der Großteil des DAZN-Angebots wird weiterhin ausschließlich als Stream über die OTT-Plattform ("Over-the-top") verfügbar bleiben, inklusive aller Live- und Original-Inhalte, Features, alternativer Audio-Feeds, Catch-ups, Highlights, uvm. Sportfans haben dadurch die Wahl, DAZN entweder über die App oder einfach auf dazn.com live und on-demand abzurufen, oder die Highlights des DAZN-Programms über die linearen Kanäle zu genießen."

Dank des Zugangs zur DAZN-App können die Vodafone-Kabelkunden also alle DAZN-Inhalte empfangen; auch die, die nicht auf den beiden linearen Kanälen gezeigt werden.



So viel kostet DAZN via Vodafone-Kabelnetz

Das Angebot steht für alle GigaTV-Kunden (Cable, DSL/Net) sowie für alle Vodafone TV-Tarife in Verbindung mit einer Smartcard zur Verfügung. Dort, wo kein Kabelnetz verfügbar ist, können TV-Kunden die Übertragungen von DAZN über die GigaTV Net Box schauen. Unterwegs steht die reguläre DAZN-App zur Verfügung, zu der Kunden ebenfalls Zugang erhalten.

Wer sich für das Vodafone-Angebot entscheidet, erhält den ersten Monat kostenlos. Danach fallen 9,99 Euro pro Monat an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Diese Konditionen entsprechen dem Jahres-Abo direkt bei DAZN. Das Abo direkt bei DAZN kostet bei monatlicher Zahlweise sogar 11,99 Euro. Allerdings können Sie dieses 11,99-Euro-Abo dann auch monatlich kündigen.



DAZN für 11,99 Euro pro Monat inklusive Gratismonat buchen

Einschränkung: Die Verbreitung der beiden linearen DAZN TV-Sender im Kabelnetz ist aktuell noch nicht für Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar. Allerdings können Kunden in diesen Gebieten, die Sender über die DAZN-App auf der GigaTV Net Box empfangen.

