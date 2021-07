DAB+ in Europa: Hier können Sie DAB+ empfangen

Hans-Christian Dirscherl

DAB+ konnte in den letzten 6 Monaten europaweit kaum zulegen. In diesen europäischen Staaten empfangen Sie derzeit DAB+.

Vergrößern DAB+-Wachstum in Europa stagniert: Hier können Sie DAB+ empfangen © Digitalradio Büro Deutschland

„Digitalradio Büro Deutschland“ - eine Gemeinschaftsinitiative von ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern zur Verbreitung von Digitalradio DAB+ - hat erneut zusammengestellt, in welchen europäischen Ländern Sie DAB+ empfangen können. Neu hinzugekommen ist Aserbaidschan, das an der Grenze zwischen Europa und Asien liegt und vom „Digitalradio Büro Deutschland“ ebenfalls in dieser Zusammenstellung erwähnt wird. Gegenüber den Zahlen von Dezember 2020 gibt es nur geringe Veränderungen und auch beim Vergleich mit den Zahlen von Juli 2020 sieht man: DAB+ kommt in vielen europäischen Staaten nicht voran, das Wachstum stagniert in vielen Ländern. Wir haben die Juli-2020-Zahlen und die Zahlen von Dezember 2020, soweit vorhanden, in Klammern dazu gesetzt.



In diesen 31 Ländern gibt es Hörfunkausstrahlungen über DAB und/oder DAB+:

Aserbaidschan Die Halbinsel Abşeron, auf der auch die Hauptstadt Baku liegt, wird seit 2019 mit einem Multiplex versorgt. 12 Privatradios sind hier über DAB+ zu hören.



Belgien

Mehr als 95 Prozent der Bevölkerung (Juli: 95 %; Dezember: 95 %) soll inzwischen Hörfunkprogramme über DAB+ empfangen können. Nach dem Regelbetrieb in Flandern (Mux des öffentlich-rechtlichen Rundfunks VRT mit zwölf Programmen und zwei Privatradio-Muxe mit 20 Privatradios) wurde DAB+ Ende 2020 auch im wallonischen Teil Belgiens für die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTBF, des deutschsprachigen Belgischen Rundfunks (BRF) sowie Privatradios freigeschaltet. Inzwischen ergänzen auch lokale Multiplexe in der Wallonie das digital-terrestrische Angebot.



Bulgarien

Am 20. März 2020 starteten Tests vom Betreiber Digital Audio Bulgaria Ltd. in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Ausgestrahlt wird ein Multiplex mit 14 privaten Hörfunkprogrammen. Das entspricht dem Stand von Ende 2020.



Dänemark

98 Prozent (Juli: 98 %; Dezember: 98 %) der Bevölkerung sollen DAB+ empfangen können. Es gibt je einen nationalen Multiplex für das öffentlich-rechtliche Danmarks Radio und Privatradios sowie 13 lokale Muxe.

Frankreich

DAB+ ist 2020 unter anderem in den Großräumen Paris, Marseille, Nizza, Lille, Lyon und Straßburg gestartet. Regionale Multiplexe gibt es unter anderem in Toulouse und Bordeaux/Arcachon.



Gibraltar

In Gibraltar betreibt das öffentlich-rechtliche Radio Gibraltar einen Multiplex mit drei Programmen. Außerdem gibt es mit „The Rock“ ein Privatradio über DAB+ in diesem Multiplex. Das ist immer noch der Stand von 2020.



Griechenland

In Griechenland sind erste Multiplexe im Testbetrieb gestartet. Ein Bouquet mit insgesamt 13 Programmen des Staatsrundfunks ERA ist in den Großräumen Athen, Thessaloniki und Patras im Regelbetrieb zu hören. Es gibt zudem einen Testmultiplexe mit neun kommerziellen Programmen in der nördlichen Metropolregion Athen. Das entspricht im Wesentlichen dem Stand von Ende 2020.



Großbritannien

In 67 Prozent der britischen Haushalte steht inzwischen ein DAB+-Gerät. Die Netzabdeckung soll rund 97 Prozent (Juli: 97 %; Dezember: 97 %) der Bevölkerung erreichen. Derzeit sind auf der Insel mehr als 500 Radiostationen über DAB und DAB+ zu hören - das entspricht dem Stand von Ende 2020.



Irland

Die Abdeckung soll derzeit 56 Prozent (Juli: 56 %) der Bevölkerung in den Ballungsgebieten erreichen. Der öffentlich-rechtliche Senders RTÉ hat sein DAB-Engagement aber wieder beendet.



Italien

84 Prozent (Juli: 83 %; Dezember: 84 %) der Bevölkerung sollen DAB+ empfangen können. In ganz Italien können rund 200 Programme über DAB+ gehört werden. In Südtirol herrscht Vollversorgung durch die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) und auch die Südtiroler Privatradios sollen fast flächendeckend über DAB+ zu hören sein.



Kroatien

Weite Teile des Landes werden im Testbetrieb von einem nationalen Multiplex mit 16 Radioprogrammen versorgt (Dezember: 13). Seit Anfang 2020 ist der kroatische öffentlich-rechtliche Rundfunk HRT mit drei Programmen beteiligt.



Liechtenstein

Hier werden drei Multiplexe aus der Deutschschweiz verbreitet. Im regionalen Bouquet für die Ostschweiz sendet auch der öffentlich-rechtliche Liechtensteiner Rundfunk Radio L. Das entspricht dem Stand von Ende 2020.



Luxemburg

In Luxemburg gab es im Herbst 2020 einen ersten Testbetrieb mit Programmen über DAB+. Es gibt aber keinen Regelbetrieb. Sollte der Testbetrieb als Erfolg gewertet werden, so soll noch 2021 der Regelbetrieb starten.



Malta

Die technische Reichweite von DAB+ beträgt 100 Prozent. Über die beiden nationalen Multiplexe werden 42 Radioprogramme im Simulcast-Betrieb gesendet (Dezember: 53).



Monaco

Hier gibt es zwei Multiplexe mit insgesamt 23 privaten Radioprogrammen in französischer, italienischer und englischer Sprache (Dezember: 18).



Niederlande

In den Niederlanden soll sowohl die landesweiten Privatradios als auch die öffentlich-rechtliche NPO eine Abdeckung von je 95 Prozent (Juli: 95 %; Dezember: 95 %) haben. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen und einen privaten Multiplex, dazu fünf gemischte regionale Bouquets sowie eine Ballungsraumbedeckung des Veranstalters MTVNL. Lokale Radiosender testen DAB+ außerdem in einem zunächst auf zwei Jahre befristeten Testbetrieb. 22 Testzulassungen für solche Kleinmuxe („Small Scale“) hat die Telekommunikationsbehörde Agentschap Telecom interessierten Betreibern zugeteilt



Nord-Mazedonien

In Nord-Mazedonien war von Sommer 2019 bis 2020 ein Multiplex mit Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Makedonska Radio-Televizija (MR) in der Hauptstadtregion Skopje on Air. Derzeit wird über den Start des Regelbetriebs beraten.



Norwegen

Norwegen hat die nationalen und regionalen UKW-Ketten abgeschaltet. In Norwegen empfangen Sie Radio also nur noch via Internet oder DAB+. Landesweit wird ein Multiplex angeboten. Dazu kommen sieben regionale und sieben lokale Multiplexe. 23 Programme sind national empfangbar (das entspricht dem Stand von Ende 2020), hinzu kommen regionale Stationen.



Österreich

In Österreich ist ein nationaler Multiplex gestartet, in dem aktuell 15 private Radioprogramme verbreitet werden (Dezember: 11). In Wien gibt es einen regionalen Mux mit 15 Programmen (Dezember: 13). Aktuell werden die Landeshauptstädte und wichtige Verkehrswege versorgt. Der öffentlich-rechtliche Österreichische Rundfunk (ORF) beteiligt sich offiziell bisher nicht an DAB+, ist aber mit vier Programmen durch das Rebroadcasting der Rundfunk Anstalt Südtirol (RAS) in Teilen von Tirol, unter anderem in der Hauptstadt Innsbruck, digital-terrestrisch zu hören.



Polen

Hier können 56 Prozent (Juli: 56 %; Dezember: 56 %) der Bevölkerung DAB+ empfangen. 17 regionale Multiplexe von Polskie Radio senden sowohl landesweite als auch regionale Programme, darunter auch exklusive DAB+-Wellen. In einigen Gebieten werden Small-Scale-Multiplexe für Privatradios getestet, unter anderem in den Großstädten Breslau, Danzig und Warschau.



Rumänien

Fünf öffentlich-rechtliche Programme von Societatea Română de Radiodifuziune und ein privates Hörfunkprogramm (Bucuresti FM) sind über DAB+ in der Hauptstadt Bukarest zu hören. Das Bouquet befindet sich noch im Testbetrieb. Das entspricht dem Stand von Ende 2020.



Schweden

Neben einem Multiplex von Sveriges Radio (SR), der vorrangig in den Großstädten zu hören ist, gibt es auch private Sender, die über DAB+ ausstrahlen.



Schweiz

Hier soll DAB+ der meistgehörte Verbreitungsweg für den Hörfunk sein: 37 Prozent von 2.800 befragten Radiohörern nutzen DAB+. UKW folgt mit 32 Prozent auf dem zweiten Rang, dicht gefolgt von Internetradio mit 31 Prozent. Heute sind in der Schweiz mehr als 140 Sender über DAB+ zu empfangen. Im Januar 2023 sollen die letzten UKW-Frequenzen abgeschaltet werden.



Serbien

In Serbien sollen fast 80 Prozent (Juli: fast 80 %; Dezember: 80 %) der Bevölkerung mit einem Multiplex versorgt werden, der sich aktuell noch im Testbetrieb befindet. Das Angebot umfasst vier Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Radio-Televizija Srbije (Dezember: 3).



Slowakei

In der Slowakei befinden sich zwei Multiplexe von Towercom und AVIS im Testbetrieb. Aktuell werden 36,1 Prozent (Juli: 36,1 %; Dezember: 36 %) der Bevölkerung mit öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunkprogrammen über DAB+ versorgt.



Slowenien

Hier gibt es einen Multiplex mit 20 Privatradioprogrammen (Dezember: 18). Darüber hinaus gibt es drei lokale Multiplexe. 73 Prozent (Juli: 73 %) der Haushalte und 89 Prozent (Juli: 89 %) der Autobahnen sollen versorgt sein - das entspricht exakt dem Stand von Ende 2020.



Spanien

In den Großräumen Madrid und Barcelona sind je drei Multiplexe in Betrieb mit Programmen von Radio Nacional de España (RNE) sowie Privatradios. Es gibt noch keinen nationalen Plan für die Einführung von DAB+.



Tschechien

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Český rozhlas (CR) soll nun 95 Prozent (Juli: 80 %; Dezember: 95 %) der Bevölkerung mit seinen Programmen über DAB+ erreichen. Neben Český rozhlas betreiben Teleko, RTI und CRa lokale Multiplexe mit Privatradios in allen größeren Städten des Landes und entlang aller wichtiger Verkehrswege.



Türkei

In vier türkischen Regionen, unter anderem in den Großstädten Ankara und Istanbul, gibt es einen Multiplex des staatlichen Rundfunks TRT mit acht Programmen im Testbetrieb. Aktuell sollen 25 Prozent (Juli: 25 %) der Bevölkerung erreicht werden. Das entspricht den Zahlen von Ende 2020.



Ukraine

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind vier staatliche und zehn Privatradios auf DAB+ in einem regionalen Multiplex zu hören. Diese Zahlen nannte „Digitalradio Büro Deutschland“ auch schon für Dezember 2020.



Vatikan

Für den Großraum Rom betreibt Radio Vatikan einen Multiplex mit vier Programmen in unterschiedlichen Sprachen. Das war Ende 2020 auch schon so.



