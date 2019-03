DAB+ gratis in allen Audi-Fahrzeugen ab 21.12.2020

Hans-Christian Dirscherl

Ab dem 21. Dezember 2020 ausgelieferte Audi-Fahrzeuge sollen DAB+ ohne Aufpreis bereitstellen. Vor diesem Stichtag wird es DAB+ als Function on demand in ausgewählten Fahrzeugen geben. Zur kostenpflichtigen nachträglichen Freischaltung.

Vergrößern Derzeit verlangt Audi 300 Euro Aufpreis für DAB+ im Audi A1, wie dieser Screenshot des Online-Konfigurators beweist. © Audi

Zur Pflicht werden Autoradios mit DAB+ erst ab 2021. Denn obwohl die EU-Gremien beschlossen haben, dass alle Neuwagen in der EU mit DAB+ ausgestattet sein müssen, gilt noch eine Übergangsfrist. Audi will die Zeit bis zur generellen Einführung von DAB+ in allen seinen Fahrzeugen mit einer kostenpflichtigen Function-on-Demand-Lösung (FoD) überbrücken.



Function on demand: Um Digitalradio in einem Audi mit FoD auch tatsächlich nutzen zu können, muss man sich diese Funktion kostenpflichtig freischalten lassen. Diese Freischaltung ist nach dem Kauf jederzeit möglich, sofern es sich um einen neuen Audi handelt, der eben das neue Function on demand (FoD) unterstützt. Auch eine zeitlich befristete Freischaltung ist möglich. Dieses Prinzip der nachträglichen Freischaltung von Funktionen kennen wir bereits von Tesla. Anders als bei Audi gibt es bei Tesla aber keine zeitlich befristeten Freischaltungen.



Function on demand startet mit E-Tron: FoD startet Audi mit dem E-Tron, der Audi A4 dürfte bald folgen. Neben DAB+ wird Audi aber auch noch andere Funktionen als FoD anbieten. Der Alexa-Support fällt übrigens nicht in diese Kategorie: Alexa ist im E-Tron fester Bestandteil von Audi Connect und muss deshalb nicht eigens mitbestellt werden.

In den derzeit beim Audi-Händler erhältlichen Audi-Fahrzeugen gibt es FoD aber noch nicht. Wichtig: Entgegen anderslautenden Medienberichten verbaut Audi keineswegs standardmäßig in allen seinen Fahrzeugen bereits die für DAB+ erforderliche Hardware. Kauft man also jetzt einen neuen Audi und will darin DAB+ nutzen, dann muss man DAB+ explizit beim Kauf mitbestellen. Eine nachträgliche Freischaltung via FoD ist - mit Ausnahme beim E-Tron - derzeit nicht möglich.



Ab dem 21. Dezember 2020 ausgelieferte Audi-Fahrzeuge stellen dann DAB+ ohne Aufpreis bereit, wie Computerbase von einem Audi-Sprecher erfahren haben will. Wir haben Audi um eine Bestätigung dieses Datums gebeten. Sobald diese vorliegt, tragen wir diese hier nach.



Praktisch alle Automobil-Hersteller bieten Digitalradio DAB+ für ihre Fahrzeuge an, doch meist gegen Aufpreis. DAB+ ist für die meisten Automobil-Hersteller eine zusätzliche Einnahmequelle. In der Regel muss ein Auto-Käufer einige wenige hundert Euro Aufpreis dafür bezahlen, dass er rauschfreies Digitalradio mit gegenüber UKW vielen zusätzlichen Sendern während der Fahrt genießen will. Mercedes-Benz beispielsweise verlangt bei seinem teuren MBUX-Infotainmentsystem 238 Euro Extra-Obulus für DAB+.

Mitunter wird DAB+ sogar sehr aggressiv als „Pflicht-Extra“ beworben: Uns ist ein Fall bekannt, in dem ein Verkäufer eines großen Automobil-Herstellers im Mai 2018 einem Kauf-Interessenten vehement einzureden versuchte, dass UKW in wenigen Wochen bundesweit abgeschaltet werde. Und der Kunde deshalb zwingend DAB+ für sein Fahrzeug mitkaufen müsse, wenn er nicht in Kürze ohne Radio im Neuwagen sein wolle.

Für Radios außerhalb von Fahrzeugen (also zum Beispiel für die Wohnung oder für den Strand) gilt die DAB+-Pflicht übrigens nicht. Zudem dürfen die EU-Mitgliedsstaaten vorpreschen und die DAB+-Pflicht vorziehen: In Italien sollen zum Beispiel ab dem 1. Januar 2020 sämtliche angebotenen Radioempfänger DAB+ unterstützen.

