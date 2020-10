DAB+ bekommt neue Sender: Das müssen Sie tun

Hans-Christian Dirscherl

Am 5.10.2020 startet der "zweite Bundesmux“ mit vielen neuen DAB+-Sendern. Sie müssen aber etwas tun, damit Ihr Radio die neuen DAB+-Sender anzeigt.

Vergrößern DAB+ bekommt viele neue Sender: Das müssen Sie tun © Digitalradio Büro Deutschland

Am 5. Oktober 2020 um 10 Uhr startet die zweite nationale DAB+-Plattform mit dem regulären Sendebetrieb. Darauf weist „Digitalradio Büro Deutschland“, die Interessenvertretung der an DAB+ beteiligten Einrichtungen und Unternehmen, hin. Dann sollen „viele“ (genauer legt sich „Digitalradio Büro Deutschland“ in seiner Mitteilung zunächst nicht fest) der insgesamt bis zu 16 neuen, rein privaten Hörfunkangebote wie RTL, Antenne Bayern und Absolut Radio bundesweit verbreitet werden.



Diese zweite nationale DAB+-Plattform wird als „zweiter Bundesmux“ bezeichnet. Auf der Webseite zum Start des zweiten Bundesmux sind derzeit allerdings nur elf neue Sender aufgeführt. Dabei handelt es sich um die am 5.10.2020 bundesweit dazu kommenden Sender. Bis zum Winter sollen weitere fünf bundesweite DAB+-Sender folgen, wie uns „Digitalradio Büro Deutschland“ auf Nachfrage bestätigte.



Damit Sie ab dem 5. Oktober 2020 alle dann verfügbaren DAB+-Sender angezeigt bekommen, müssen Sie aber einen neuen Sendersuchlauf machen! Die DAB+ Radios finden dann alle verfügbaren Sender automatisch. Insgesamt bis zu 29 Sender sollen die Hörer danach bundesweit empfangen können. Dazu kommen noch regionale und lokale DAB+ Programme in den Bundesländern. Details dazu lesen Sie hier: DAB+-Überblick - das Digitalradio in Deutschlands Bundesländer . Auch später sollten Sie immer mal wieder einen neuen Sendersuchlauf starten.



Ein paar Worte zur Abdeckung: DAB+ soll dann bis zu 67 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Laut „Digitalradio Büro Deutschland soll das einer Abdeckung von 83 Prozent entsprechen, entlang der Autobahnen soll die Abdeckung sogar 85 Prozent betragen.



