Cyrcle Phone 2.0: Rundes Smartphone mit ungewöhnlichem Design

Denise Bergert

Das Cyrcle Phone 2.0 widersetzt sich mit seinem ovalen Design der Smartphone-Norm. Es wurde erfolgreich über Kickstarter finanziert.

Vergrößern Das Cyrcle Phone 2.0 erscheint im September 2022. © Cyrcle Phone

Im Rahmen der CES 2020 wurde mit dem Cyrcle Phone und ungewöhnlicher neuer Smartphone-Prototyp mit rundem Design angekündigt. Die Entwicklerinnen aus Seattle haben die Hardware in Form des Cyrcle Phone 2.0 nun noch einmal überarbeitet und suchen über die Crowd-Funding-Plattform Kickstarter nach Unterstützern. Die angepeilte Spendensumme in Höhe von 8.497 Euro wurde bereits erreicht. Das Cyrcle Phone 2.0 kann nun also in die Produktion gehen.

Im Gegensatz zum allgemeinen Smartphone-Trend ist das Cyrcle Phone nicht rechteckig, sondern verfügt über ein ovales Gehäuse, das besser in der Hand liegen soll. Das Display ist rund, misst 3,45 Zoll und löst mit 800 x 800 Pixeln auf. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz, dessen Anpassung an einen runden Bildschirm die Entwickler vor einige Herausforderungen stellt. So werden die auf eckige Displays ausgelegten Android-Apps wahlweise mit beschnittenen Ecken oder kleiner in Originalgröße angezeigt.

Die übrige Ausstattung des Cyrcle Phone 2.0 mutet wie bei einem Einsteiger-Smartphone an. Im ovalen Gehäuse, das stattliche 22 Millimeter dick ist, werkeln ein nicht näher bekannter Qualcomm-Prozessor, drei Gigabyte RAM und 32 Gigabyte interner Speicher. Auf 5G müssen Käufer leider verzichten. Ein Speicherkarten-Steckplatz ist vorhanden. An der Front und an der Rückseite findet sich jeweils eine Kamera mit 13 Megapixeln. Ebenfalls an Bord sind zwei Klinkenanschlüsse und ein Temperatursensor.

Das Cyrcle Phone 2.0 kann über Kickstarter für 699 Euro vorbestellt werden. Ein Preis, der angesichts der Ausstattung recht hoch anmutet. Die Auslieferung soll dann im September 2022 erfolgen.