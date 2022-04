Cybertruck: Tesla zeigt neue Version seines Pickups

Denise Bergert

Im Rahmen eines Events hat Tesla eine neue Version seines elektrischen Pickups Cybertruck präsentiert.

Vergrößern Teslas Cybertruck soll 2023 in die Produktion gehen. © Tesla

E-Auto-Hersteller Tesla hat in dieser Woche im Rahmen des „Cyber Rodeo“-Events in seiner Gigafactory Texas die neueste Version des Cybertrucks präsentiert . Die mehr als 15.000 geladenen Gäste konnten sich den E-Pickup im Detail anschauen.

Detailverbesserungen lassen sich erkennen

Auf den ersten Blick lassen sich zwar keine großen Änderungen erkennen. Tesla hat jedoch einige Detail-Verbesserungen an seinem Cybertruck vorgenommen. Die Kameras für die Assistenzsysteme hat Tesla im Vergleich zum letzten Prototypen nun im Kotflügel untergebracht. Hier befindet sich auch die Ladebuchse des E-Pickups. Im Cockpit lassen sich ein zentrales Display sowie ein Yoke-Lenkrad wie im Model S erkennen. Tesla hat weiterhin die Ladefläche leicht überarbeitet und die Heckscheibe lässt sich nun elektrisch öffnen.

Produktionsstart voraussichtlich im nächsten Jahr

Der Tesla Cybertruck wird in der neuen Anlage in Texas gebaut. Voraussichtlich Anfang 2023 soll der E-Pickup dort in die Produktion gehen. Erstmals enthüllt wurde der Cybertruck 2019 in Form eines Konzepts. Die Auslieferung sollte ursprünglich bereits Ende 2021 erfolgen. Seitdem wurde die Produktion des Cybertrucks zwei Mal verschoben.