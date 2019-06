Cyberpunk 2077 erscheint am 16.4.2020 - jetzt vorbestellbar

Panagiotis Kolokythas

Die Entwickler von CD Project haben verraten, wann Cyberpunk 2077 erscheinen wird. Hier können Sie das Spiel DRM-frei vorbestellen.

Vergrößern Gog.com: Die PC-Version von Cyberpunk 2077 kann jetzt vorbestellt werden © Gog.com

Rollenspiel-Fans sollten sich den Termin für das neue Spiel der Witcher-Macher rot im Kalender markieren: Auf der E3 in Los Angeles haben die Entwickler von CD Projekt RED nämlich enthüllt, dass ihr neues, seit über 7 Jahren in der Entwicklung befindliche Spiel Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 für Windows-PCs, Xbox One und Playstation 4 erscheinen wird. Zeitgleich wurde enthüllt, dass der Schauspieler Keanu Reeves als NPC in Cyberpunk 2077 eine Rolle spielen wird.

Windows-Gamer können Cyberpunk 2077 hier für aktuell 59,99 Euro bei Gog.com vorbestellen: Im Online-Shop erhalten sie das Spiel nicht nur ohne jeglichen Kopierschutz, sondern unterstützen auch die Entwickler. Weil der Shop zur CD-Projekt-Gruppe gehört, landen auch 100 Prozent der Einnahmen direkt beim Entwickler.

Vorbesteller erhalten neben Cyberpunk 2077 auch noch den Soundtrack zum Spiel, ein Quellenbuch, ein digitales Booklet mit Artworks zum Spiel und Hintergrundbilder für den PC- oder Handy-Hintergrund. Zusätzliche Extras bei einer Vorbestellung auf Gog.com:

Exklusives Digital-Booklet

Cyberpunk 2077-Poster (als Druckvorlage)

Ein zusätzliches Set mit Bildschirmhintergünden und Avataren

Wer das Spiel bis zum 17. Juni, 23:59 Uhr, vorbestellt, erhält auch noch 30 Prozent Rabatt im offiziellen CD Projekt RED Merchandise Store. Mehr Informationen zum Rabatt finden Sie hier in diesem FAQ-Beitrag.

Aus der Spielbeschreibung: "Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt – einer Megalopolis, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil deines Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden. Entdecke eine riesige Stadt, in der deine Entscheidungen alles verändern werden."

Jetzt vorbestellen: Cyberpunk 2077 (Windows) für 59,99 Euro