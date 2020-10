Cyberpunk 2077 erneut verschoben - die Gründe

Panagiotis Kolokythas

CD Projekt RED hat zum dritten Mal den Starttermin für Cyberpunkt 2077 verschoben. Das sind die Gründe.

Für Rollenspiel-Fans gibt es eine schlechte Nachricht: Cyberpunk 2077 wird nun doch nicht am 19. November 2020 für PC, Xbox One, Playstation 4 (und auch Playstation 5 und Xbox Series X/S) erscheinen. Die Entwickler von CD Projekt RED haben den Starttermin erneut verschoben. Und dies, obwohl das Spiel erst vor wenigen Wochen den Gold-Status erreicht hatte und damit der Release als sicher galt. Die gute Nachricht: Dieses Mal fällt die Verschiebung nicht so stark aus. Den neuen Plänen zufolge soll Cyberpunk 2077 nun am 10. Dezember 2020 erscheinen.

Es ist die dritte Verschiebung des Starts. Im Januar 2020 hatte CD Projekt RED den Release von Cyberpunk 2077 vom 16. April 2020 auf den 17. September 2020 verschoben. Im Juni dann auf den 19. November 2020. Dieses Mal wird die Veröffentlichung "nur" um drei Wochen verlegt.

CD Projekt RED erklärt die erneute Verschiebung

In einem Tweet entschuldigt sich CD Projekt RED bei den Fans erneut für die Verschiebung: Die größte Herausforderung sei es, das Spiel für die alte und neue Konsolengeneration und den PC gleichzeitig herauszubringen. Insgesamt müssten daher neue Varianten des Spiels getestet werden. So müsse etwa sichergestellt werden, dass das für PS4 und Xbox One veröffentlichte Spiel auch kompatibel zur Playstation 5 und Xbox Series X/S ist.

All das geschehe auch noch aufgrund der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen aus dem Home-Office. Im Laufe der Entwicklung von Cyberpunk 2077 sei der Titel zu einem Next-Gen-Spiel geworden und man müsse sicherstellen, dass dieses "massive und komplexe" Spiel in jeder Variante funktioniere und flüssig laufe. Die Entwickler betonen dabei, dass für die Erreichung des Ziels die zusätzlichen 21 Tage äußerst hilfreich seien. Auch wenn es manchen unrealistisch erscheinen könnte, dass so wenig zusätzliche Zeit einen Unterschied ausmache.



In dem Twitter-Statement gehen die Entwickler auch auf den Aspekt ein, dass das Spiel ja schon vor Wochen den Gold-Status erreicht habe. Die Erreichung des Gold-Status habe nur bedeutet, dass man die Zertifizierung erhalten habe, weil das Spiel fertig ist und alle Inhalte besitze. Man habe aber deshalb nicht damit aufgehört, an dem Spiel weiterzuarbeiten. In dieser Zeit habe man an vielen Verbesserungen gearbeitet, die über den Day-0-Patch an die Spieler ausgeliefert werden sollen. Den zeitlichen Aufwand für diesen Patch, der zum Start des Spiels verfügbar sein wird, habe man aber unterschätzt.

Die Mitteilung der Entwickler schließt mit den Worten:

Wir glauben, dass wir ein großartiges Spiel haben, und sind bereit, jede Entscheidung zu treffen, auch die schwierigste, wenn sie letztendlich dazu führt, dass Ihr ein Videospiel bekommt, in das Ihr euch verlieben werdet.

Wer Cyberpunk 2077 auf Gog kauft, unterstützt die Entwickler

Windows-Gamer können Cyberpunk 2077 hier für aktuell 59,99 Euro bei Gog.com vorbestellen: Im Online-Shop erhalten sie das Spiel nicht nur ohne jeglichen Kopierschutz, sondern unterstützen auch die Entwickler. Da der Shop zur CD-Projekt-Gruppe gehört, landen auch 100 Prozent der Einnahmen direkt beim Entwickler.



Vorbesteller erhalten neben Cyberpunk 2077 auch noch den Soundtrack zum Spiel, ein Quellenbuch, ein digitales Booklet mit Artworks zum Spiel und Hintergrundbilder für den PC- oder Handy-Hintergrund. Zusätzliche Extras bei einer Vorbestellung auf Gog.com:



Exklusives Digital-Booklet

Cyberpunk 2077-Poster (als Druckvorlage)

Ein zusätzliches Set mit Bildschirmhintergünden und Avataren

Aus der Spielbeschreibung: "Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt – einer Megalopolis, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil deines Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden. Entdecke eine riesige Stadt, in der deine Entscheidungen alles verändern werden."

