Cyberpunk 2077: Xbox One X für 13.600 Euro für guten Zweck

Michael Söldner

Die auf ein Exemplar limitierte Sonderedition der Xbox One X zu Cyberpunk 2077 kostet aktuell schon 13.600 Euro.

Vergrößern Die modifizierte Xbox One X im Look von Cyberpunk 2077 ist ein Unikat.

Mit dem futuristischen Rollenspiel Cyberpunk 2077 will CD Projekt Red am 16. April 2020 sein neuestes Spiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen. Wer sich noch vor Weihnachten auf das Spiel einstimmen möchte, findet auf Ebay aktuell eine exklusive Sonderedition der Xbox One X zu Cyberpunk 2077 . Das in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red und Microsoft Deutschland entstandene Unikat wird noch bis zum 14. Dezember 2019 für einen guten Zweck versteigert. Zum passenden Weihnachtsgeschenk wird die Konsole allerdings nur, wenn der eigene Geldbeutel gut gefüllt ist: Fünf Tage vor dem Auktionsende sind schon 100 Gebote eingegangen, der aktuelle Preis liegt bei 13.600 Euro.

Dafür erhält der Höchstbietende einen exklusiven Umbau der Xbox One X im Design der Voodoo Boys aus Night City - der Stadt, in der Cyberpunk 2077. Abgestoßene Ecken, ein Totenschädel, ein veränderter Lüfter sowie eine blaue Beleuchtung sollen für die passende Stimmung sorgen. Da die Macher durch den Umbau eine einwandfreie Funktion der Xbox One nicht mehr gewährleisten wollen, liegt der Auktion noch eine unveränderte Xbox One X bei, die auch zum Spielen genutzt werden kann. Die mit der Auktion erzielten Erlöse gehen an unterschiedliche Organisationen wie Sozialhelden e.V., Primaklima e.V., Praxis ohne Grenzen - Segeberg e.V., HateAid gGmbH oder an die Open Knowledge Foundation Deutschland.