Cyberpunk 2077: Systemvoraussetzungen preisgegeben

Der Entwickler CD Project Red hat neue Trailer gezeigt sowie die offiziellen Systemvoraussetzungen preisgegeben.

In einem neuen Video hat der Entwickler CD Project Red neue Einblicke zum kommenden Blockbuster-Game Cyberpunk 2077 gewährt und zudem die Systemvoraussetzungen preisgegeben. In dem Infovideo "Night City Wire: Folge 3" gab es zwei neue Trailer. In einem wurden die verschiedenen Gangs von Night City vorgestellt, im Weiteren wurde etwas mehr der Stadt gezeigt. Weiterhin gab es einige Entwickler-Interviews.

Lange Zeit schwieg sich der Entwickler sich auch zu den Systemvoraussetzungen zum Spiel aus, diese wurden in dem Video dann ebenfalls beleuchtet. Und hier kann aufgeatmet werden: die Voraussetzungen sind nicht übertrieben, gerade PC-Spieler müssen sich also nicht extra einen absoluten Premium-PC mit neuester Grafikkarte zulegen - ein gutes durchschnittliches System reicht auch. Hier die Systemvoraussetzungen im Detail:

Minimale Systemvoraussetzungen:

OS: Windows 7 (64-Bit) oder Windows 10 (64-Bit)

CPU: Intel Core i5-3570K oder AMD FX-8310

RAM: 8 GB

GPU: Geforce GTX 780 oder Radeon RX 470

Speicherplatz: 70 GB HDD, SSD empfehlenswert

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

OS: Windows 10 (64-Bit)

CPU: Intel Core i7-4790K oder AMD Ryzen 3 3200G



RAM: 12 GB

GPU: Geforce GTX 1060 oder Radeon R9 Fury



Speicherplatz: 70 GB SSD

So wird vom Entwickler ein Intel Core i7-4790K empfohlen, dieser ist bereits rund 5 Jahre alt. Auch die Geforce GTX 1060 erschien bereits im Jahre 2016 und war niemals eine High-End-Grafikkarte. Auch die von der Community befürchteten 200 GB Speicherplatz erweisen sich als falsch, das Spiel wird nur rund 70 GB benötigen, für ein Spiel mit den Ausmaßen eines Cyberpunk 2077 vollkommen im Rahmen.

