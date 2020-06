Cyberpunk 2077: Release erneut verschoben - aber noch 2020

Panagiotis Kolokythas

Die Entwickler von CD Projekt RED haben ein weiteres Mal den Starttermin für Cyberpunkt 2077 verschoben. Die Gründe.

Vergrößern Gog.com: Die PC-Version von Cyberpunk 2077 kann jetzt vorbestellt werden © Gog.com

Das mit Spannung erwartete Rollenspiel Cyberpunk 2077 wird nun doch nicht am 17. September 2020 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Die Entwickler von CD Projekt RED haben den Release erneut verschoben. Cyberpunk 2077 soll den neuen Plänen zufolge nun am 19. November 2020 erscheinen.

Bereits im Januar 2020 hatte CD Projekt RED den Release von Cyberpunk 2077 vom 16. April 2020 auf den 17. September 2020 verschoben. Dieses Mal wird die Veröffentlichung "nur" um knapp zwei Monate verlegt.

Die Gründe für die erneute Verschiebung

Im Januar hatte CD Projekt RED die erste Verschiebung damit begründet, dass man noch mehr Zeit für den Feinschliff und Bugfixes brauche. Das Spiel, so hieß es damals auch, habe bereits einen "spielbaren Status" erreicht. Die Stadt Night City, die im Spiel im Mittelpunkt stehe, sei aber voller Geschichten, Inhalte und Orte, was für einen enormen Umfang des Spiels sorge, so dass auch mehr Zeit für die Entwicklung benötigt werde, um den Spielern auch wirklich ein "perfektes Spiel" zu liefern.

Die erneute Verschiebung begründet CD Projekt RED ebenfalls damit, dass man das Spiel nicht ausliefern wolle, bevor man es für richtig halte und es wirklich "fertig" sei. Man sei sich auch darüber bewusst, dass solche eine Verschiebung auf Kosten des Vertrauens der Gamer gehen könne, weshalb es auch die "härteste Entscheidung" sei, die ein Spieleentwickler zu treffen habe. Man sei aber fest der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung für das Spiel sei und entschuldigt sich dafür, dass die Fans nun eine kurze Zeit länger warten müssen. "Unsere Absicht ist es, Cyberpunk 2077 zu etwas zu machen, das euch noch jahrelang begleiten wird. Wir hoffen, dass ihr am Ende versteht, warum wir getan haben, was wir getan haben", heißt es in der Mitteilung der Entwickler.

Was die Entwicklung des Spiels angeht: Inhaltlich und vom Gameplay ist Cyberpunk 2077 laut den Machern fertig. Sowohl alle Quests, alle Zwischensequenzen, Skills, Gegenstände und Abenteuer, die Night City zu bieten habe, seien im Spiel bereits enthalten. Die zusätzliche Zeit wolle man jetzt für den Feinschliff und die Ausbalancierung des Spiels verwenden. Und es gäbe noch viele Bugs zu beheben.

Verschiebung ist die richtige Entscheidung

In der Tat hat CD Projekt RED in der Vergangenheit bewiesen, dass es nahezu perfekte Spiele ausliefern kann, wie auch The Witcher 3 viele Jahre nach Veröffentlichung beweist. Umso mehr gönnen sicherlich Rollenspiel-Fans den Entwicklern mehr Zeit. Hinzu kommt, dass im Spätherbst die neuen Spielekonsolen Playstation 5 und Xbox Series X auf den Markt kommen. Viele, die mit dem Kauf der neuen Konsolengeneration liebäugeln, hätten mit einem Release von Cyberpunk 2077 im September in der Zwickmühle gestanden: Sollen Sie das Spiel gleich spielen oder warten, um es dann auf der neuen Konsolengeneration zu spielen? Die Frage erübrigt sich nun mehr oder weniger mit der Verschiebung. Rollenspiel-Fans, die Ende Oktober oder im November die Xbox Series X oder Playstation 5 kaufen, können dann auch gleich Cyberpunk 2077 auf den neuen Konsolen spielen.



Vorbestellung bereits möglich

Windows-Gamer können Cyberpunk 2077 hier für aktuell 59,99 Euro bei Gog.com vorbestellen: Im Online-Shop erhalten sie das Spiel nicht nur ohne jeglichen Kopierschutz, sondern unterstützen auch die Entwickler. Weil der Shop zur CD-Projekt-Gruppe gehört, landen auch 100 Prozent der Einnahmen direkt beim Entwickler.

Vorbesteller erhalten neben Cyberpunk 2077 auch noch den Soundtrack zum Spiel, ein Quellenbuch, ein digitales Booklet mit Artworks zum Spiel und Hintergrundbilder für den PC- oder Handy-Hintergrund. Zusätzliche Extras bei einer Vorbestellung auf Gog.com:

Exklusives Digital-Booklet

Cyberpunk 2077-Poster (als Druckvorlage)

Ein zusätzliches Set mit Bildschirmhintergünden und Avataren

Aus der Spielbeschreibung: "Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt – einer Megalopolis, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil deines Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden. Entdecke eine riesige Stadt, in der deine Entscheidungen alles verändern werden."

Jetzt vorbestellen: Cyberpunk 2077 (Windows) für 59,99 Euro