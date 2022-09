Cyberpunk 2077: Patch 1.6 bringt Cross-Plattform-Saves

Panagiotis Kolokythas

Cyberpunk 2077 erhält mit dem Patch 1.6 ein weiteres umfangreiches Update. Darunter Cross-Plattform-Support.

Vergrößern Cyberpunk 2077 erhält mit Patch 1.6 neue Inhalte und Cloud Save © CD Projekt Red

Im Februar 2022 hatte Cyberpunk 2077 das Next-Gen-Update 1.5 erhalten und jetzt liefern die Entwickler mit dem Patch 1.6 ein weiteres, umfangreiches Update aus. Der Patch 1.6 trägt den Namen "Edgerunners-Update", weil er dem Spiel einige neue Geheimnisse und Gegenstände hinzufügt, die von der am 13. September startenden Netflix-Serie "Cyberpunk 2077: Edgerunners" inspiriert sind.

Cross-Plattform-Fortschritt wird hinzugefügt

Cyberpunk 2077 Patch 1.6 ist für alle Plattformen erhältlich, für die das Rollenspiel verfügbar ist. Also Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC und Google Stadia.

Wer Cyberpunk 2077 auf mehr als einer Plattform besitzt, der darf sich freuen, denn die Entwickler fügen dem Spiel die Funktion "Cross-Plattform-Fortschritt" hinzu. Damit werden alle Spielstände automatisch in der Cloud gespeichert, so dass man beispielsweise am PC mit dem Spielstand von der Konsole einfach weiterspielen kann. Interessant ist diese Funktion beispielsweise für alle, die Cyberpunk 2077 auf einer (älteren) Konsole spielen und auch mal einen Blick auf die PC-Version werfen wollen, ohne neu anfangen zu müssen. Es gibt aber auch einige Einschränkungen, die hier erläutert werden.

Weniger Neues für ältere Konsolen

Interessant ist auch ein genauerer Blick in die Veröffentlichungsnotizen zum Patch 1.6. Es gibt nämlich Neuerungen, die nicht für ältere Konsolengenerationen implementiert wurden, also die Playstation 4 und Xbox One. Konkret erklären die Entwickler nämlich:

"In Night City wurden mehr neue Geheimnisse hinzugefügt, die Spieler jetzt entdecken können. Aufgrund von technischen Einschränkungen ist diese Änderung nicht auf Konsolen der älteren Generation verfügbar."

Zu den weiteren Hauptneuerungen mit Patch 1.6 gehört der "Kleiderschrank": In eigenen Apartments und Safehouses kann der Spieler das Aussehen von V jetzt anpassen, wobei die Panzerungswerte sich nicht ändern. Bis zu sechs Outfits dürfen angelegt und gewechselt werden. Zusätzlich vergeben die sogenannten "Fixer" drei neue Aufträge, es gibt sechs neue Schusswaffen und fünf neue Nahkampfwaffen.

Neues Mini-Spiel Plötzenrennen und Katze für Fotoshootings

In Night City stehen überall Spielautomaten herum, auf denen das neue Minispiel "Plötzenrennen" gespielt werden kann. Das gibt es übrigens auch hier für Android und hier für iOS. Dem Fotomodus wird dann auch noch die Möglichkeit hinzugefügt, Bilder von der Katze Nibbles zu erstellen. Dazu muss im Tab "Pose" der Eintrag "Nibbles" im Abschnitt "Charakter" ausgewählt werden. Es gibt aber eine Voraussetzung: Nibbles muss bereits im Appartment von V eingezogen sein, um für Fotoshootings zur Verfügung zu stehen.