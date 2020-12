Cyberpunk 2077: Offizielles Lösungsbuch mit 496 Seiten

Michael Söldner

Auf 496 Seiten gibt das offizielle Buch zu „Cyberpunk 2077“ für 20 Euro Auskunft über alle Aspekte des Spiels.

Vergrößern Das offizielle Lösungsbuch zu Cyberpunk umfasst 496 Seiten, Karten und Entscheidungshilfen. © amazon.de

Am 10. Dezember erscheint nach mehreren Verschiebungen endlich das neue Spiel der Witcher-Macher CD Projekt RED: Das futuristische Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia dürfte in Sachen Umfang neue Maßstäbe setzen. Um alle Aspekte und Gameplay-Mechaniken des Spiels verstehen zu können, bietet sich ein Lösungsbuch an. Dieses ist ab sofort bei Amazon als „Cyberpunk 2077 - Das offizielle Buch – Collector’s Edition“ erhältlich. Kunden haben dabei die Wahl zwischen einer gebundenen Ausgabe für 29,99 Euro sowie einer broschierten Version für 19,99 Euro. Auf 496 Seiten geht das Buch auf die Freiheiten im Spiel, die Charakterentwicklung oder den Handlungsverlauf ein. Den Machern zufolge soll das Lösungsbuch Spieler auf ihr Abenteuer in Night City einstimmen, dazu wurde auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam gesetzt.

Lösungswege und Karten

Neben den Hauptmissionen werden auch die Nebenmissionen, Aufträge, Delikte und Cyberpsycho-Attacken im Buch beleuchtet. Darüber hinaus zeigt das Spiel mit Screenshots und Karten mögliche Lösungswege auf. Auch die Erfahrungspunkte, Vorteile, Cyberware, Mods, Waffen und das Crafting werden im Buch erklärt. Eine hochauflösende Karte zeigt zudem wichtige Stellen in der Spielwelt. Wer „Cyberpunk 2077“ in all seinen Facetten erleben will, findet darüber hinaus alle alternativen Enden, einmalige Gelegenheiten oder Story-Abzweigungen. Auf Spoiler will das Buch weitgehend verzichten. Das offizielle Buch zu „Cyberpunk 2077“ kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt gleichzeitig mit dem Spiel am 10. Dezember 2020.

Cyberpunk 2077 - Das offizielle Buch – Collector’s Edition (Deutsch) bei Amazon bestellen



Termine für Preload stehen fest

Wer das Spiel vorbestellt hat, kann schon vor der Veröffentlichung am 10. Dezember mit dem Download beginnen. Auf dem PC ist der Preload bereits am 7. Dezember möglich. Spielbar ist der Titel ab dem 10. Dezember um 1 Uhr nachts. Auf PS4 und PS5 beginnt der Preload hingegen erst am 8. Dezember. Wer „Cyberpunk 2077“ auf der Xbox One oder Xbox Series X/S vorbestellt hat, kann schon jetzt mit dem Herunterladen der Spieldaten beginnen.