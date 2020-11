Cyberpunk 2077: Offizieller Gameplay-Trailer veröffentlicht

René Resch

CD Project Red hat nun den offiziellen Gameplay-Trailer zum kommenden Blockbuster-Gamer "Cyberpunk 2077" veröffentlicht.

Update vom 20.11.2020: CD Project Red hat nachgelegt und die "Night City Wire: Episode 5" auf Youtube präsentiert. Mit dabei: der offizielle Gameplay-Trailer zu "Cyberpunk 2077". Im Trailer soll dem Spieler vermittelt werden, wie umfangreich und abwechslungsreich das Action-RPG ausfallen soll. Zudem zeigt der Trailer auch bisher ungesehene Spielszenen.

Mit dem Trailer bringen die Entwickler die Fans schonmal auf Temperatur für den offiziellen Release am 10. Dezember 2020. Im Folgenden finden Sie die Gameplay-Trailer für die deutsche sowie englische Version des Spiels sowie das komplette "Night City Wire: Episode 5"-Video.

"Cyberpunk 2077" hier vorbestellen: Gog.com – Epic Games Store – Steam

Deutscher Gameplay-Trailer:

Englischer Gameplay-Trailer:

Night City Wire: Episode 5:

News vom 18.11.2020 - Entwickler zeigt Gameplay auf Xbox Series X: CD Project Red, die Entwickler des kommenden Blockbuster-Action-RPG "Cyberpunk 2077", haben auf Ihrem Youtube-Kanal neues Gameplay-Material geliefert. Dieses Mal stammen die Spielszenen dabei von einer Xbox Series X und Xbox One X.

In dem rund 10-minütigen "Night City Wire"-Video gewährt der Entwickler erste Einblicke in die Spiel-Versionen für Xbox One X und Series X. Dabei werden allerlei facettenreiche Spielszenen gezeigt. Die Versionen der Xbox Series X sowie Xbox One X sollen sich zum Release des Spiels bis auf die Auflösung und FPS nicht unterscheiden. Ein Next-Gen-Patch für die aktuelle Konsolen-Generation soll dann kostenlos im Jahr 2021 erscheinen. Erst dann sollen die Funktionen der neuen Hardware wie etwa die der Xbox Series X voll ausgenutzt werden.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Cyberpunk 2077 nicht nochmal verschoben wird. Das Spiel erreichte bereits am 5. Oktober 2020 den Gold-Status. Umso verblüffter waren Fans, als der Entwickler das Spiel kurzerhand – bereits zum dritten Mal – verschob. Neues Veröffentlichungsdatum ist nun der 10. Dezember 2020. Es wurde dabei gemutmaßt, dass CD Project Red Probleme mit den Konsolen-Varianten des Spiels haben soll, ähnlich wie das damals bei "Witcher 3" der Fall war. Das jetzt gezeigte Konsolen-Gameplay nimmt diesen Gerüchten allerdings etwas den Wind aus den Segeln. So bleibt nur zu hoffen, dass Spieler weltweit ab dem 10. Dezember nun endlich in die Welt von Night City eintauchen dürfen.

Cyberpunk 2077 hier vorbestellen: Gog.com – Epic Games Store – Steam



Mehr zu Cyberpunk 2077, dem Blockbuster-Game aus dem Hause CD Project Red, lesen Sie hier: