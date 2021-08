Cyberpunk 2077: Erste DLCs mit Patch 1.3 verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Cyberpunk erhält in Kürze den Patch 1.3 und damit auch die ersten DLCs. Es gibt viele wichtige Verbesserungen.

Vergrößern Cyberpunk 2077 erhält in Kürze mit dem Patch 1.3 die ersten DLCs © CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 war Ende letzten Jahres holprig gestartet, vor allem auf Konsolen der vergangenen Generation. Kontinuierlich ist CD Projekt RED aber fleißig mit der Entwicklung von Patches beschäftigt, die das Spiel immer besser werden lassen. In den Startlöchern steht nun der Patch 1.3 für Cyberpunk 2077, wie die Entwickler in einem Blog-Beitrag mitteilen. Er soll in Kürze für PCs, Konsolen und Stadia veröffentlicht werden. Zum ersten Mal kommen mit dem Patch 1.3 auch DLCs hinzu. Dabei handelt es sich aber um kosmetische Inhalte. Konkret sind es die folgenden DLCs:

Alternatives Aussehen für Johnny Silverhand – können Sie in den Einstellungen im Tab „Bonus-Inhalte“ aktivieren.

Mehrlagige Synthleder-Deltajock-Jacke, Leuchtende Punk-Jacke – beide sind im Lager in Vs Apartment verfügbar, nachdem der Spieler nach Abschluss von "Die Spritztour" eine entsprechende Nachricht von Viktor erhalten hat. Sie sind beide standardmäßig Selten/Ikonisch; Schemata für die Herstellung von höherer Qualität werden ebenfalls freigeschaltet.

Archer Quartz „Bandit“ – entweder als Belohnung oder zum Kauf verfügbar (je nach getroffenen Spielentscheidungen), wenn Sie nach Abschluss von Ghost Town eine Nachricht von Dakota oder Rogue erhalten. Wenn Sie die Nachricht nicht erhalten haben, entfernen Sie sich in den Badlands etwas weiter von Dakotas Werkstatt. Es dauert außerdem ein paar Tage im Spiel, bis Dakota sich bei Ihnen meldet.

Minimap wird mit Patch 1.3 verbessert

Den Patch-Notizen zufolge, gibt es auch viele weitere wichtige Verbesserungen. So etwa bei der Anzeige der Minimap, wenn Sie im Spiel fahren. Die Karte wird weiter herausgezoomt, wodurch die Spieler einen besseren Überblick beim Navigieren erhalten. Außerdem wird eine neue Schaltfläche hinzugefügt, über die die Vorteilspunkte im Fertigkeitsbaum neu verteilt werden können. Die Zahl der Slots von Autosaves wird von 10 auf 20 und die Slots für Quicksaves von 3 auf 10 erhöht.

Hinzu kommen noch viele, viele Änderungen beim Balancing, Gameplay, der Benutzeroberfläche und Performance. Die sehr, sehr umfangreichen Patch-Notizen finden Sie auf dieser Seite.

Weitere Patches mit DLCs und Verbesserungen sollen noch folgen. Für die zweite Jahreshälfte ist außerdem auch die Veröffentlichung des kostenlosen Next-Gen-Updates auf Konsolen geplant, wodurch Cyberpunk 2077 die Möglichkeiten nutzt, die die neuen Spielekonsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S bieten.