Cyberpunk 2077: Enwickler macht hohe Gewinne trotz Release-Debakel

Denise Bergert

Trotz der Lauch-Probleme von "Cyberpunk 2077" erzielte Entwickler CD Projekt Red mit dem Spiel Umsätze in Millionenhöhe.

Vergrößern "Cyberpunk 2077" bescherte CD Projekt Red Umsätze in Millionenhöhe. © CD Projekt Red

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat in dieser Woche seine aktuellen Geschäftsergebnisse für 2020 veröffentlicht . Trotz der Probleme um den Launch von "Cyberpunk 2077" waren die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsjahr für das Studio viermal so hoch wie noch 2019. "Cyberpunk 2077" spielte Umsätze in Höhe von 2,14 Milliarden Polnische Zloty (umgerechnet 470 Millionen Euro) in die Kassen des Entwicklers. Bis Ende 2020 wurden 13,7 Millionen Einheiten des Open-World-Titels weltweit verkauft. Damit ist "Cyberpunk 2077" der bislang erfolgreichste Titel von CD Projekt Red und übertrifft sogar "The Witcher 3".

Das futuristische Rollenspiel wurde im Vorfeld der Veröffentlichung von den Medien gelobt und zu einem der heiß ersehntesten Titel seit "The Witcher 3". Als die ersten Spieler dann jedoch ihre Kopie des Spiels in den Händen hielten, fielen vor allem bei den Konsolen-Versionen unzählige Bugs und sogar Game-Breaking-Glitches auf. Daraufhin geriet der Entwickler über Wochen hinweg in die Kritik und versuchte die Fehler mit regelmäßigen Patches zu beheben. Sony entfernte den Titel schließlich aus dem Playstation Store und bot Käufern eine Rückerstattung an. Konkurrent Microsoft zog kurz darauf nach.

Ein großes Loch haben diese Rückerstattungen jedoch nicht in die Kassen von CD Projekt Red gerissen. Die Verluste durch Erstattungen belaufen sich im Geschäftsbericht nur auf insgesamt 31,77 Millionen Euro. Lediglich 1,6 Prozent der verkauften Einheiten wurden weltweit von den Spielern zurückgegeben. Wäre "Cyberpunk 2077" nicht aus den Konsolen-Stores von Microsoft und Sony entfernt worden, hätten die Verkaufszahlen im vergangenen Jahr jedoch noch deutlich höher ausfallen können.