Cyberpunk 2077: Entwickler stellt Modder ein

Denise Bergert

Entwickler CD Projekt Red hat ein Modder-Team eingestellt, das am offiziellen Mod-Support für „Cyberpunkt 2077“ arbeiten soll.

Vergrößern "Cyberpunk 2077" bekommt offiziellen Mod-Support. © CD Projekt Red

Der Sci-Fi-Open-World-Titel „Cyberpunk 2077“ könnte möglicherweise in naher Zukunft offiziellen Mod-Support bekommen. Hinweise darauf liefert die Übernahme des in Budapest ansässigen Mod-Tool-Entwicklers Yigsoft durch den „Cyberpunkt 2077“-Entwickler CD Projekt Red. Yigsoft ist bekannt für die Open-Source-Software Wolvenkit, die es Nutzern erlaubt, sämtliche Dateien aus CD-Projekt-Red-Spielen wie „Cyberpunkt 2077“ oder „The Witcher 3“ zu editieren.

Laut dem Spielemagazin Kotaku wird Yigsoft seine Zentrale in Budapest weiterhin unabhängig betreiben und CD Projekt Red bei der Beseitigung von Bugs in „Cyberpunk 2077“ und bei der Implementierung von offiziellem Mod-Support im Spiel behilflich sein. Yigsoft-Mitbegründer Hambalkó „Traderain“ Bence bestätigt über Discord, dass es ein „lang gehegter Traum“ des Studios sei, mit CD Projekt Red zu arbeiten.

„Wir arbeiten mit Yigsoft an der Entwicklung von Cyberpunk 2077 Modding-Tools“ , erklärt ein Sprecher von CD Projekt Red. „Die Modding-Community war uns schon immer sehr wichtig und wir freuen uns, Seite an Seite mit ihnen an der Erweiterung der Tools zu arbeiten, die den Moddern zur Verfügung stehen.“ Zum aktuellen Zeitpunkt wolle der Entwickler jedoch keine weiteren Angaben zu dem Thema machen. Wann der offizielle Mod-Support in „Cyberpunk 2077“ Einzug halten wird, ist derzeit also noch unklar.

Nach einem sehr rauen Start, versucht Entwickler CD Projekt Red noch immer, die zahlreichen Bugs in „Cyberpunk 2077“ auszumerzen. Das Spiel erhält auch weiterhin regelmäßig Patches, die unter anderem Abstürze verhindern und das Spielerlebnis fehlerfreier gestalten sollen. Anfang des Monats kündigte CD Projekt Red zudem die ersten kostenlosen Download-Inhalte für das Spiel an, bei denen es sich lediglich um kosmetische Verbesserungen handelt.