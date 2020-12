Cyberpunk 2077: Dieser "AMD-Fix" verbessert Performance

Panagiotis Kolokythas

Cyberpunk 2077 nutzt offenbar nicht die komplette Leistung von AMD-Ryzen-CPUs. Ein einfacher Hack behebt das Problem.

Vergrößern Cyberpunk 2077 beansprucht PC-Hardware stark © CD Project Red

Das Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED ist seit dem 10. Dezember verfügbar und stellt hohe Ansprüche an die PC-Hardware. Manche AMD-Ryzen-CPUs werden dabei offenbar nicht vollkommen ausgereizt, wie unter anderem Toms Hardware meldet. Aufgefallen ist dies Reddit-Nutzern, die auch gleich einen passenden Fix für das Problem am Sonntag nachreichten.

Das Problem: Cyberpunk 2077 nutzt bei einigen AMD-Ryzen-CPUs nicht alle zur Verfügung stehenden Threads, sondern nur die physikalischen Kerne der Prozessoren. Schuld daran sei die Art und Weise, wie Cyberpunk 2077 beim Start den im Rechner steckenden Prozessor identifiziere. Dazu werde die GPU Open Software Suite verwendet, die überprüfe, ob es sich um eine AMD-Bulldozer-CPU handle oder nicht. Wenn nicht, dann könne das Spiel nur weniger Threads verwenden, während die restlichen Threads nicht ausgelastet werden. Diese Überprüfung der CPU habe einen Fehler. Das Problem trete auch nur bei den AMD-Ryzen-CPUs und nicht bei Intel-Prozessoren auf. Durch eine Abschaltung der fehlerhaften CPU-Überprüfung des Spiels könne die Leistung um bis zu 20 Prozent erhöht werden, wie in diesem Reddit-Beitrag erläutert.

Der auf Reddit verbreitete "AMD-Fix" für Cyberpunk 2077 sorgt dafür, dass der Spielecode nicht mehr die CPU überprüft und die Last auf allen zur Verfügung stehenden Kernen und Threads verteilt, unabhängig davon, ob in dem Rechner ein Intel- oder AMD-Prozessor steckt. Dazu müssen mit einem Hex-Editor die Spiele-Exe aufgerufen und die im Reddit-Beitrag genannten Änderungen durchgeführt werden. Wichtig. Das geschieht auf eigene Gefahr und man sollte wissen, was man tut, ehe man eine solche Änderung durchführt.

Wahrscheinlich werden die Cyberpunk-2077-Entwickler dieses Problem mit einem der nächsten Updates auch offiziell lösen, wodurch dann die Performance bei Ryzen-CPUs steigen dürfte. Hinzu kommt, dass der "AMD-Fix" nicht immer funktioniert.

Diese AMD-Ryzen-CPUs profitieren vom inoffiziellen AMD-Fix

Toms Hardware hat den "AMD-Fix" in der Version 1.04 von Cyberpunk 2077 getestet und konnte bei vielen Ryzen-Prozessoren ebenfalls eine Performance-Steigerung um bis zu 20 Prozent messen. Allerdings: Bei einigen Ryzen-Prozessoren wie dem Ryzen 9 5950X (16 Kerne, 32 Threads) wurde nach der Aktivierung des "AMD-Fix" auch eine geringere Leistung gemessen, was aber nicht weiter schlimm sei, weil die Leistung hier ohnehin sehr gut sei. Den Tests zufolge bringt der "AMD-Fix" bei Ryzen-CPUs mit mehr als acht Kernen keinen positiven Effekt.



Eine Leistungssteigerung wurde dagegen beim Ryzen 5 5600X (6 Kerne, 12 Threads) festgestellt: Hier wurde eine Beschleunigung von um die 23 Prozent gemessen, was sich in einer Erhöhung der Bilder/Sekunde und einem flüssigeren Spiel bemerkbar mache. Beim Ryzen 5 3600 XT (6 Kerne, 12 Threads) stieg die Leistung um 18 Prozent bei den durchschnittlich gemessenen Bildern pro Sekunde.