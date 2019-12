77% Rabatt! Cyberghost VPN für nur 2,75 Euro im Monat

Ina Reiter

Nur noch heute!: Die VPN Software ist für kurze Zeit für nur 33 Euro im Jahresabo zu haben. Das entspricht einem Rabatt von 77%.

Vergrößern Black Friday Deal von Cyberghost VPN: 2,75 € / Monat

Monatlich zahlen Sie mit dem neuen VPN-Angebot 2,75 Euro . Falls Sie mit dem Dienst nicht zufrieden sein sollten, können Sie innerhalb von 45 Tagen stornieren und erhalten den vollen Betrag zurück.

Cyberghost VPN jetzt für 33 Euro/Jahr holen



Unter dem Motto „Unlock the Web Black Friday“ offeriert der Anbieter derzeit den besten Preis für ein VPN-Jahrespaket . Cyberghost verspricht einen zuverlässigen Dienst für grenzenloses und sicheres Streamen und Surfen. Mit der VPN-Software können Sie Geoblocking umgehen und Inhalte konsumieren, die für andere Länder bestimmt sind. So können Sie unbegrenzt auf Serien, Sportereignisse, gesperrte Websites oder gesperrte Inhalte wie Netflix US oder Youtube zugreifen.

Unter anderem ist Cyberghost bekannt für die größte Serverauswahl. Mit nur einem Log-In können Sie den Dienst auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Die Software läuft auf allen gängigen Betriebssystemen und auf allen Devices: PC, Notebook, Tablet und Smartphone.

Wir haben Cyberghost VPN getestet. Hier geht es zum Test .

