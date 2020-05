Cyberghost VPN: 2 kostenlose Extra-Monate

Ina Reiter

Seit Beginn der Krise ist der Bedarf an VPN-Software gestiegen. Viele Leute arbeiten von Zuhause aus und brauchen eine sichere, verschlüsselte Internet-Verbindung.

Vergrößern Geschützt und anonym surfen und auf alle Inhalte zugreifen - mit VPN

Der VPN-Anbieter Cyberghost bietet in diesen Zeiten ein besonderes Paket für den Endnutzer: Sie erhalten den VPN-Dienst für volle zwei Jahre und zahlen einmalig nur 66 Euro. Zusätzlich gibt es zwei Monate on top. Pro Monat kostet Cyberghost VPN im aktuellen 2-Jahrespaket nur noch 2,75 Euro. Dies entspricht einer Einsparung von knapp 80% zum Normalpreis. Zusätzlich erhalten Sie 2 kostenlose Monate on top geschenkt.

Auf seiner Website gibt der Anbieter an, dass das Angebot nur noch knapp drei Tage gültig ist. Wir gehen aber davon aus, dass der Rabatt auch darüberhinaus noch erhältlich sein wird (ohne Garantie!).

Wer eine dedizierte anynomye IP wünscht, zahlt einmalig noch 5 Euro dazu. Dann erhält man eine persönlich zugeordnete IP-Adresse, die für den Zeitraum des gewählten Abonnements gilt.

Cyberghost ist bekannt für seine große Länderauswahl. Mit dem VPN haben Sie Zugriff auf über 7.000 Server weltweit und können sich gleichzeitig mit bis zu 7 Geräten anmelden. Zudem gibt es eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie, sollten Sie mit dem Service doch nicht zufrieden sein.

Derzeit buchbare Pakete bei Cyberghost

1 Monat VPN: 12,99 Euro

12 Monate VPN: 4,89 Euro/Monat

24 Monate VPN: 2,75 Euro/Monat + 2 Monate gratis

Mehr Informationen erhalten Sie hier: Cyberghost VPN Software



