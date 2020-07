Cyberghost VPN: 1 Jahresabo für nur 2,75 Euro/Monat

Ina Reiter

Der bekannte VPN-Anbieter Cyberghost drückt den Preis für das Jahrespaket. Zusätzlich gibt es noch 6 weitere Monate Laufzeit geschenkt. Sie zahlen einmalig 49.50 Euro und können die VPN-Software auf mehreren Geräten 18 Monate lang in vollem Umfang nutzen.

Vergrößern Neues Angebot von Cyberghost für eine 1-Jahreslizenz VPN

Jetzt bei Cyberghost 77% sparen: Mit dem neuen Angebot kostet das VPN effektiv nur 2,75 Euro pro Monat . Dies ist im Vergleich zu anderen VPN-Anbietern sehr günstig: Bei NordVPN kostet das Jahresabo derzeit 6,22 Euro im Monat und bei Avira 5 Euro. Noch etwas günstiger ist das Leserangebot unseres Partners hide.me VPN mit 2,66 Euro/Monat.





Mit 45 Tage Geld-zurück-Garantie: Stornieren Sie innerhalb von 45 Tagen, erhalten Sie den gesamten Betrag zurück.



Mit Cyberghost VPN ausländische Serien streamen



Laut Cyberghost können Sie mithilfe des VPN Video-Inhalte aus mehr als 89 Ländern entsperren. Zu diesem Zweck stellt der Anbieter spezielle Streaming-Server zur Verfügung. Mit nur einem Account kann man auf bis zu 7 unterschiedlichen Geräten streamen. So können Sie sich mit dem VPN bei Netflix US anmelden und haben ungehindert Zugriff auf Serien und Filme, die für Netflix Deutschland gesperrt sind.



Beispiele für Serien, die es nur bei Netflix US gibt:

Dexter

Two Sentence Hotto Stories

The Tudors

Life Sentence

Documentary Now!



Beispiele für Filme, die es nur bei Netflix US gibt:

Swimming Pool

Night Hawks

Paranormal Activity

Heartbreakers

Tomorrow Never Dies

Saving Mr. Banks

Tootsie

Meet the Trumps: From Immigrant to President

(Quelle: flixwatch.co )

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass wir die Freischaltung von Netflix US über Cyberghost VPN nicht selbst getestet haben. Wir verlassen uns auf die von Cyberghost kommunizierten Angaben zu den Streaming-Möglichkeiten.







Weitere buchbare Pakete bei Cyberghost

1 Monat VPN: 11,99 Euro

6 Monate VPN: 7,99 Euro/Monat



