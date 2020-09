René Resch

Crytek hat zur remastered Version von Crysis einen Trailer mit 8K-Auflösung und Raytracing veröffentlicht.

Vergrößern Crysis Remastered: Trailer mit 8K und Raytracing veröffentlicht © Crytek

Die remastered Version des Blockbuster-Games Crysis aus 2007 steht vor der Tür. Wie wir bereits berichteten, wird das Spiel am 18. September 2020 für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich sein.

Remastered Version mit „Can it run Crysis – 8K Mode“

Nun hat der Crysis-Entwickler Crytek noch einen Trailer veröffentlicht, der einem das Game noch einmal schmackhaft machen soll. Dabei erstrahlt das Spiel mit Raytracing-Funktionen und nativer 8K-Auflösung. Witzig: Entwickler Crytek hat dabei das bekannte „But can it run Crysis?“-Meme voll ausgeschöpft und den 8K-Modus „Can it run Crysis – 8K Mode“ genannt. Das Spiel war damals schon für seine hohen Hardware-Ansprüche bekannt – das Meme wird dabei bis heute noch gerne genutzt. Im Crysis-Remastered-Trailer wird zudem nicht nur über die 8K-Auflösung berichtet - der Trailer lässt sich auch in einer 8K-Auflösung betrachten.

Im neuen Trailer werden weiterhin die neuen Texturen, Global Illumination, der verbesserte Motion Blur sowie die Tiefenunschärfe präsentiert. Interessant ist hierbei zudem anzumerken, dass die Versionen für Xbox One X und Playstation 4 Pro eine softwarebasierte Raytracing-Einbindung vorweisen. Weiterhin vergleicht der Trailer die neue Grafik im Vergleich mit dem regulären Spiel aus 2007.

Crysis Remastered wird als digitaler Download für 29,99 Euro im Epic Games Store, Microsoft Store und Playstation Store erscheinen.

Passend dazu: Nvidia zeigt Cyberpunk 2077 mit RTX-Features