Corsair Virtuoso RGB Wireless SE: Unser Gaming-Headset-Testsieger zum Tiefstpreis

Schnäppchenjäger aufgepasst: Es ist mal wieder Amazon Prime Day , das bedeutet am 21. und 22. Juni gibt es wieder unzählige Sonderangebote beim Versandriesen. Darunter fällt auch das ein oder andere Top-Produkt, wie das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE , unser Testsieger unter den Gaming-Headsets . Wenn Sie also auf der Suche nach einem neuen Premium-Headset sind, dann ist dieses Angebot genau das richtige für Sie.

Corsairs Headset-Flaggschiff mit Luxus-Ausstattung

Nicht umsonst ist das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE unser aktueller Testsieger aus über 50 getesteten Gaming-Headsets. So lässt sich das Headset je nach Belieben entweder via Kabel oder - wie der Name schon sagt - kabellos mit dem PC, der Konsole (Xbox, Playstation und Switch) oder dem Mobilgerät verwenden. Das edle Aluminium-Gunmetal-Finish rundet das RGB-beleuchtete Corsair Logo auf beiden Außenseiten ab. Für eine besseren räumlichen Klang beim Zocken bietet das Headset eine 7.1-Surround-Sound-Technologie. Auch für unterwegs als Kopfhörer eignet sich das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE dank abnehmbarem Mikrofon und beiliegender Transporttasche bestens.

Bisher mussten Sie für das Premium-Headset im Preisvergleich mindestens 209 Euro bezahlen, der Tiefstpreis lag bis dato bei 164,99 Euro. Im Zuge des Amazon Prime Days ist das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE für 159,99 Euro im Angebot und damit zum neuen Bestpreis erhältlich. Im Vergleich zum zweitbesten Angebot sparen Sie sich 23 Prozent.

