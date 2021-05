Corsair: Diese Neuerungen bringt DDR5-Arbeitsspeicher

Michael Söldner

Welche Vorteile bietet DDR5-RAM? Hersteller Corsair zeigt die Unterschiede zum aktuell verbreiteten DDR4.

Vergrößern Corsair erklärt die Vorteile von DDR5 im Vergleich zum aktuell verbreiteten DDR4. © corsair.com

Viele Nutzer setzen in ihren Systemen auf DDR4-Arbeitsspeicher. Mit DDR5 steht aber bereits die nächste RAM-Generation in den Startlöchern. Zum Ende des Jahres dürften die ersten Desktop-Rechner auf DDR5 bauen. Hersteller Corsair hat in einem Blogbeitrag die Vorteile des neuen Arbeitsspeichers herausgestellt. So werde DDR5-6400 eine Speicherübertragungsrate von 51 GB pro Sekunde erreichen. Damit läge der neue Speicherstandard fast auf dem doppelten Tempo-Niveau wie DDR4-3200 Module, die maximal 26 GB pro Sekunde transferieren können. DDR5 hat aber noch weitere Vorteile: So steigt die Kapazität pro Speichermodul auf bis zu 128 GB. In der ersten Phase werde es aber nur DDR5-Module mit maximal 32 GB geben. Auch bei DDR4 erschienen die maximal bestückten RAM-Module erst mit der Zeit. Zu Beginn gab es nur 4 GB große Module, deutlich später folgten dann Riegel mit bis zu 32 GB.

An den Latenzen der RAM-Module werde sich nach Ansicht von Corsair nur wenig ändern. Dafür gibt es aber auch Module mit der Fehlererkennung On-Die-EEC. Wer Geld sparen will, kann sich auch weiterhin Module ohne diese Fehlererkennung zulegen. Denn primär ist EEC für Serveranwendungen und die Forschung gedacht. Handfeste Vorteile bietet DDR5 aber durch die von 1,2 Volt auf 1,1 Volt abgesenkte Spannung. Dazu kommt ein Power Management Integrated Circuit (PMIC) pro Modul. Für die Spannungsregulierung des Arbeitsspeichers ist somit nicht mehr das Mainboard, sondern der Arbeitsspeicher selbst zuständig. Noch hat Corsair keine eigenen DDR5-Module im Angebot. Einen genauen Termin für den Verkaufsstart nennt der Hersteller noch nicht. Es ist aber damit zu rechnen, dass gegen Jahresende erste Module mit DDR5-4800-RAM angeboten werden. Dafür fehlen aktuell noch die kompatiblen Plattformen. Den Anfang macht wohl Intel mit Alder Lake-S, während AMD wohl erst mit Ryzen 6000 folgen wird.

