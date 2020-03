Coronavirus: Steam meldet neuen Spieler-Rekord

Panagiotis Kolokythas

Die Gaming-Plattform Steam meldet ein neues Allzeit-Hoch bei den gleichzeitigen Anmeldungen. Das wurde gespielt.

Der neuartige Coronavirus beherrscht weiterhin die Schlagzeilen weltweit und zwingt die Menschen zur Änderungen ihrer Lebensgewohnheiten. Die Reduzierung der Sozialkontakte führt auch dazu, dass die Menschen immer mehr Zeit im Internet verbringen. Das macht sich auch im Bereich Gaming bemerkbar.

Valve, die Betreiberin der Spiele-Plattform Steam, hat nun einen neuen Nutzerrekord gemeldet. Am Sonntag, den 15. März 2020, haben mehr Gamer als je zuvor Steam für Gaming genutzt. Gemessen wurde laut Angaben von Valve das neue Allzeithoch von 20.313.451 Spielern. An keinem anderen Tag in der nun über 16 Jahre langen Geschichte von Steam waren mehr Spieler auf der Plattform aktiv.

In den Tagen seit der Coronavirus-Krise hat sich die Anzahl der Gamer, die Steam verwenden, kontinuierlich erhöht. So waren im Januar 2020 noch um die 18 Millionen Gamer täglich auf Steam aktiv. Über den Februar hinweg stieg die Zahl dann auf täglich über 19 Millionen Gamer und erreichte nun Sonntag einen neuen Höhepunkt.

Und was spielen die Gamer auf Steam? Dieser Statistik ist zu entnehmen, dass zu den beliebtesten Spielen Counter-Strike: Global Offensive gefolgt von Dota 2 und Playerunknown´s Battlegrounds gehörten. Von den 20 Millionen Spielern waren zum Höhepunkt etwa 6,4 Millionen Spieler gleichzeitig aktiv und davon spielte jeder sechste Gamer den Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive. Hier wurden zum Höhepunkt 1.024.845 Spieler gemessen, die zeitgleich das Spiel spielten. Bei Dota 2 waren zeitgleich 701.632 Spieler aktiv und bei PubG um die 515.000 Spieler.



