Ihr Auto muss dringend repariert werden. Geht das noch während der Coronakrise? Und wie sieht es mit dem Autokauf aus?

Vergrößern Coronakrise: Auto-Reparaturen erlaubt, stationärer Autoverkauf verboten © Nakun/Shutterstock.com

Gerade wenn man wegen des Coronavirus SARS-CoV2 und der dadurch verursachten Covid19-Pandemie öffentliche Verkehrsmittel vermeiden möchte, gewinnt das zuletzt oft kritisierte Verkehrsmittel Auto wieder an Bedeutung – unabhängig davon, ob es mit Benzin, Diesel, Strom, Erdgas, Autogas oder gar Wasserstoff läuft. Doch was tun, wenn das Auto einen Defekt hat? Darf man es dann zur Reparatur in die Werkstatt bringen? Und kann man sich noch einen Leihwagen mieten? Kann man überhaupt noch zu einem Autohändler gehen und sich dort einen neuen Wagen kaufen?

Auto-Reparaturen und -wartungen sind nach wie vor möglich. Natürlich ergreifen die Auto-Werkstätten bei der Auftragsannahme Schutzmaßnahmen, wie man sie zum Beispiel auch in Supermärkten sieht. Doch ein kaputtes Auto kann man derzeit jederzeit in die Werkstatt bringen und reparieren lassen. Das berichtet das Branchen-Nachrichtenportal KFZ Vogel.

A.T.U will laut eigenen Angaben in zehn regionalen Schwerpunkt-Filialen einen Werkstatt-Notbetrieb von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr aufnehmen. A.T.U hatte am 20. März den Betrieb der Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingestellt. Die Anzahl der A.T.U-Filialen mit einem Werkstatt-Notbetrieb soll lageabhängig schrittweise ausgebaut werden. In erster Linie konzentrieren sich die Arbeiten auf dringende Kfz-Dienstleistungen, die in der Regel nicht aufzuschieben sind. Vorrang haben laut A.T.U die Fahrzeuge von Rettungs- und Pflegediensten, Polizei, Feuerwehr und Behörden. Die angeschlossenen Shops mit Kfz-Zubehör bleiben geschlossen. Kunden sollten am besten über www.atu.de Kontakt zu einer Werkstatt im Notbetrieb aufnehmen.



Übersicht der A.T.U-Filialen mit Notbetrieb:



Berlin 11, Halenseestr. 35, 10711 Berlin

Dresden 3, Washingtonstr. 10, 01139 Dresden

Düsseldorf 3, Südring 119, 40221 Düsseldorf

Filderstadt, Felix-Wankel-Str. 32, 70794 Filderstadt-Bernhausen

Frankfurt 2, Mainzer Landstr. 631, 65933 Frankfurt/Main

Hamburg 6, Stresemannstr. 297, 22769 Hamburg

Köln 4, Dürener Str. 411, 50858 Köln

Leipzig 4, Dieskaustr. 131, 04249 Leipzig

München 2, Triebstr. 39, 80993 München

Stuttgart 2, Ulmer Str. 225, 70327 Stuttgart



Anders sieht es mit dem stationären und gewerblichen Verkauf von Autos aus: Dieser ist derzeit in den Autohäusern untersagt , darf aber online und telefonisch fortgeführt werden. Private Annoncen sind auf den üblichen Online-Plattformen wie autoscout.de oder mobile.de weiterhin möglich. Wie dann aber ein Verkaufsgespräch samt Testfahrt angesichts des bundesweiten Kontaktverbots abläuft, ist eine ganz andere Frage. Der private Autoverkauf ist laut Mobile.de derzeit aber nicht ausdrücklich untersagt. Es kann aber bei der Zulassung Probleme geben, weil die Zulassungsstelle geschlossen ist.



Tipp: Diese Übersicht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks nennt die handwerksrelevanten Aspekte der derzeitigen Corona-Verfügungen für alle 16 Bundesländer.

