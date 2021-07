Corona-Warn-App: 30 Millionen Downloads bisher

Panagiotis Kolokythas

Die Corona-Warn-App feiert einen weiteren Meilenstein: Sie wurde bisher 30 Millionen Mal heruntergeladen.

Vergrößern Die Corona-Warn-App wurde bisher 30 Millionen Mal heruntergeladen © Twitter / Corona-Warn-App

Die offizielle deutsche Corona-Warn-App wurde bisher 30 Millionen Mal heruntergeladen und auf einem iOS- oder Android-Gerät installiert. Das teilen die Macher am Dienstag in einem Tweet mit. Für die Corona-Warn-App existiert seit wenigen Tagen auch ein eigener Twitter-Kanal. "Vielen Dank an alle, die diese Zahl möglich gemacht haben!", heißt es dort.



Die im Auftrag der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts von SAP und Telekom gemeinsam entwickelte allererste Version der Corona-Warn-App war Mitte Juni 2020 erschienen. Mit der App sollten die Bürger eine einfache und anonym nutzbare Methode erhalten, um Infektionsketten schnell nachverfolgen und durchbrechen zu können. Dabei verfolgt die App einen dezentralisierten Ansatz, um die Nutzer darüber zu informieren, ob sie mit einer infizierten Person in Kontakt standen.

Corona-Warn-App wurde stetig verbessert

Im Laufe der Zeit wurden der Corona-Warn-App zahlreiche neue Funktionen hinzugefügt, zuletzt zunächst die Möglichkeit, den deutschen Impfnachweis und dann auch den europäischen Impfnachweis zu hinterlegen. Ein Check-In für Events und Orte wurde bereits zuvor hinzugefügt. Außerdem kann die App auch bei Auslandsaufenthalten genutzt werden, etwa in Ländern wie Österreich, Spanien und Zypern.



Die Corona-Warn-App ist hier im Apple App Store und hier im Google Play Store verfügbar. Die Weiterentwicklung erfolgt über ein Open-Source-Projekt.