Corona-Warn-App 1.15 zum Download - das ist neu

Panagiotis Kolokythas

Die Corona-Warn-App ist für iOS und Android in einer neuen Version verfügbar. Das sind die Neuerungen.

Vergrößern Die Corona-Warn-App erscheint für Android und iOS in neuer Version © coronawarn.app

Die offizielle deutsche Corona-Warn-App wird jetzt in der Version 1.15 für iOS hier im Apple-App-Store und in Kürze auch für Android hier im Google-Play-Store ausgeliefert. Mit der neuen Version wird eine wichtige Neuerung eingeführt, wie das für die App verantwortliche Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilt : die länderübergreifende Risiko-Ermittlung für die Schweiz.

Die Corona-Warn-App ist hierzu mit der Schweizer App SwissCovid verknüpft. "App-Nutzer werden informiert, wenn sie mit einem Nutzer der anderen App in Kontakt waren, der später positiv getestet wurde", erklärt das RKI. Dazu werden die verschlüsselten Zufalls-IDS mit der offiziellen Warn-App der Schweiz ausgetauscht.



Die Zahl der Länder, mit denen die deutsche Corona-Warn-App interoperabel ist, erhöht sich damit auf 17. Neben der Schweiz ist die Corona-Warn-App bereits in folgenden Ländern nutzbar: Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Malta, Niederlande, Österreich, Norwegen, Polen, Slowenien, Spanien, Tschechien und Zypern.



Als weitere Änderung werden auf den Risikokarten nicht mehr die Anzahl der aktiven Tage angezeigt, beziehungsweise dass die App dauerhaft aktiv ist. Stattdessen werden in den ersten 14 Tagen nach der Installation die Anzahl der Tage seit Installation angezeigt. Anschließend entfällt die entsprechende Zeile auf der Risikokarte. Die Risiko-Ermittlung sei natürlich weiterhin aktiv, betonen die Entwickler vom Projektteam SAP und Deutsche Telekom, die die App entwickeln.



Das nächste große Update erhält die Corona-Warn-App mit Version 2.0 erst nach Ostern. Dann wird der App ein QR-Code Check-In-System hinzugefügt. Weitere Details hierzu lesen Sie in diesem Beitrag.



Corono-Warn-App im Check: Was gibt man über sich preis?