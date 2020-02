Corona-Virus in Italien: Website trackt Verbreitung

Panagiotis Kolokythas

Der neuartige Corona-Virus sorgt in Italien für Schlagzeilen. Auf dieser Website kann die Verbreitung des Virus beobachtet werden.

Vergrößern Website trackt Corona-Virus-Verbreitung

Über das Wochenende haben italienische Behörden wegen einer Vielzahl von Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus (auch 2019-nCoV genannt) Alarm geschlagen und ganze Gebiete abgeriegelt. Bisher sind in Italien vier Menschen ums Leben gekommen und es wurden über 160 Infektionen gemeldet, wobei die Mehrzahl der betroffenen Menschen aus der Region Lombardei im Norden des Landes stammt. Gesucht wird weiterhin der sogenannte "Patient Null", also der Infizierte, durch den die Epidemie in Italien ausgelöst wurde.



Aktuelle Informationen liefert dieses Online-Dashboard zur Verbreitung des Wuhan-Corona-Virus, welches die John Hopkings Universität bereits vor einigen Wochen online gestellt hat. Die neue Variante des Corona-Virus verbreitete sich in China Ende 2019 zunächst in der chinesischen Region Wuhan. Am 9. Januar 2020 warnte dann schließlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor dem Virus, der bei den Infizierten zu einer Erkrankung führen kann, die der Lungenentzündung ähnelt und die tödlich enden kann. In dem laufend aktualisierten Dashboard werden alle weltweit verfügbaren Informationen über 2019-nCoV gesammelt und übersichtlich dargestellt.

Auf diese Art und Weise kann auch der Verlauf der Verbreitung des Virus verfolgt werden. Laut diesen Informationen gibt es bisher (Stand: 24.2., 12:10 Uhr) weltweit etwa 80.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus. Über 77.000 der infizierten Menschen leben in China. Dem Virus sind bis jetzt 2.620 Menschen zum Opfer gefallen. In einem Ticker werden alle neu eintreffenden Meldungen angezeigt. Auf einer Weltkarte werden die Orte markiert, in denen es Opfer gab.

In Westeuropa gehört nach den jüngsten Entwicklungen Italien zum am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Land. Aus keinem anderen Land in Europa wurden bisher so viele Infektionen - 157 - gemeldet. Auf dem zweiten Platz folgt mit weitem Abstand und 16 Infektionen Deutschland.



Bisher konnten sich knapp über 25.000 Menschen von einer Corona-Virus-Infektion komplett erholen.

2019-nCoV gehört zu der Familie der Corona-Viren, die zu diversen Erkrankungen führen können, darunter harmlose Virenerkrankungen, aber auch tödlich endende Infektionen, wie bei SARS (Schwere Akute Respiratorische Syndrom), welches Ende 2002 in der chinesischen Provinz Guangdong auftrat.

