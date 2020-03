Corona-Virus Live-Tracker: Kontaktverbot in Deutschland tritt in Kraft

Panagiotis Kolokythas

Deutschland reagiert mit einem Kontaktverbot auf die Corona-Krise. Hier können Sie die aktuelle Lage der Coronavirus-Verbreitung checken.

Vergrößern Website trackt Corona-Virus-Verbreitung

Die Zahl der Coronavirus-Opfer in Deutschland ist in den vergangenen zwei Tagen massiv gestiegen. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Bundesländern entschieden, dass es zumindest vorerst keine Ausgangssperre geben wird. Stattdessen gab Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagnachmittag bekannt, dass ab sofort und für die kommenden zwei Wochen in ganz Deutschland strenge Regeln gelten, die als "Kontaktverbot" bezeichnet werden.

Untersagt sind:

Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als 2 Personen



Von dieser Regel gibt es diese Ausnahmen:



Verwandte, Ehegatten, Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen

Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen

Zwingend notwendige Zusammenkünfte aus gesellschaftlichen, beruflichen und dienstlichen sowie aus prüfungs- und betreuungsrelevanten Gründen

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Beerdigungen

Alle Geschäfte und Restaurants müssen schließen. Ausnahmen gibt es hier für Gastronomiebetriebe, die das Essen auch liefern oder einen Take-Away-Service anbieten. Und natürlich auch für alle Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Bäckereien, Banken, Anbieter medizinischer Leistungen, usw.

Personen sollten in der Öffentlichkeit mindestens einen Abstand von 1,5 Metern halten.



Zahl der Coronavirus-Opfer steigt weiter an



Die Zahl der Todesopfer in Deutschland hat sich mittlerweile auf 94 Tote erhöht. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten stieg auf 24.873. Bisher konnten sich 266 Personen von einer Infizierung erholen. Das geht aus den Zahlen der Johns Hopkins University hervor (Stand: 23.3., 08:45 Uhr).



Bricht das Web wegen Corona zusammen? Das sagen Vodafone, O2, Telekom



Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland bisher 18.619 Infektionen bundesweit (Stand: 22. März 2020, 10:00 Uhr). Zu den besonders betroffenen Gebieten gehören Bayern und Baden-Württemberg mit bereits jeweils 21 Todesfällen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 6 Toten. Die meisten Infizierten meldet aktuell Baden-Würrtemberg mit 3.807, gefolgt von Bayern mit 3.650 und Nordrhein-Westfalen mit 3.545 Infizierten.

Experten gehen davon aus, dass die Zahlen über die nächsten Tage nochmals massiv steigen werden.



Live-Tracker zeigt weltweite Verbreitung des Corona-Virus



Aktuelle Informationen liefert dieses Online-Dashboard zur Verbreitung des Wuhan-Corona-Virus, welches die John Hopkins Universität anbietet. Über das Online-Dashboard kann der Verlauf der Verbreitung des Virus verfolgt werden. Laut diesen Informationen gibt es bisher (Stand: 23.03., 08:45 Uhr) weltweit etwa 339.645 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus. Bereits knapp 99.000 Personen sind wieder genesen.



Weltweit sind dem Virus sind bis jetzt etwas über 14.000 Menschen zum Opfer gefallen. Italien ist seit Mitte letzter Woche das weltweit am stärksten von dem Virus betroffene Land: In Italien starben bisher 5.476 Menschen und damit mehr als in China, welches 3.153 Tote zu beklagen hat. In einem Ticker werden alle neu eintreffenden Meldungen angezeigt. Auf einer Weltkarte werden die Orte markiert, in denen es Opfer gab.

Aus Italien werden mittlerweile fast 60.000 Infizierte gemeldet. Nur in China gab es mehr Infizierte. Auf Platz 3 landet in diesem Ranking die USA mit 35.224 Infizierten, gefolgt von Spanien (28.768) und Deutschland.



So reagieren die deutschen Behörden bisher auf den neuartigen Coronavirus



Aufgrund der Entwicklung der Corona-Epidemie haben das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium einen Krisenstab eingerichtet. Dessen Ziel ist es, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen und die Epidemie so weit wie möglich einzudämmen. Weiterhin besteht aber kein Grund zur Panik. Der Bevölkerung wird empfohlen, sich über das Corona-Virus zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Aktuelle Informationen rund um die Epidemie finden Sie auf dieser Seite bei Infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auf dieser Seite des Robert Koch-Instituts.

Das Gesundheitsministerium von NRW bietet auch diese Informationen zum Corona-Virus in leichter Sprache als PDF-Dokument zum Download an. Wer eine Reise plant, erhält auf dieser Seite des Auswärtigen Amtes die aktuellen Reise- und Sicherheitsinformationen. Das Robert-Koch-Institut hat Provinzen und Gebiete in China, Iran, Südkorea und Italien zu "internationalen Risikogebieten" erklärt.

So schützen Sie sich vor Covid-19!



Empfohlen wird der Bevölkerung unter anderem folgendes Verhalten, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Es sind die gleichen Regeln, die auch für den Schutz vor einer Ansteckung durch Grippeviren gelten:



Husten und niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge

Waschen Sie regelmäßig die Hände

Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht

Halten Sie mindestens einen Abstand von 1 bis 2 Metern zu Infizierten

Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Arzt, falls Sie Grippe-Symptome haben

Was ist Covid-19?



Die neue Variante des Corona-Virus verbreitete sich in China Ende 2019 zunächst in der chinesischen Region Wuhan. Am 9. Januar 2020 warnte dann schließlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor dem Virus, das bei den Infizierten zu einer Erkrankung führen kann, die der Lungenentzündung ähnelt und die tödlich enden kann. In dem laufend aktualisierten Dashboard werden alle weltweit verfügbaren Informationen über 2019-nCoV gesammelt und übersichtlich dargestellt.

2019-nCoV gehört zu der Familie der Corona-Viren, die zu diversen Erkrankungen führen können, darunter harmlose Virenerkrankungen, aber auch tödlich endende Infektionen wie bei SARS (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom), welches Ende 2002 in der chinesischen Provinz Guangdong auftrat.