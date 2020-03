Corona-Virus: Live-Tracker zur Lage in Deutschland

Panagiotis Kolokythas

Das neuartige Corona-Virus verbreitet sich auch in Deutschland immer mehr. Auf dieser Website kann man die Lage beobachten.

Vergrößern Website trackt Corona-Virus-Verbreitung

Die Zahl der Infektionen in Deutschland mit dem neuartigen Corona-Virus (auch 2019-nCoV genannt) sind über das Wochenende nochmal auf über 1.100 Personen gestiegen. Am Sonntagabend wurde auch bekannt, dass zum ersten Mal ein deutscher Staatsbürger an den Folgen einer Infizierung mit dem Virus gestorben ist. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 60 Jahre alten Mann, der als Tourist vor etwa einer Woche in Ägypten eingereist war, wie das ägyptische Gesundheitsministerium mitteilte.



Aus Sorge über das Corona-Virus sollen nun auch in Deutschland immer mehr Großveranstaltungen abgesagt werden. Im IT-Bereich haben Facebook, Microsoft, Sony und andere Technikunternehmen geplante Veranstaltungen beziehungsweise die Teilnahme an diesen abgesagt.

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Epidemie haben das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium einen Krisenstab eingerichtet. Dessen Ziel ist es, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen und die Epidemie so weit wie möglich einzudämmen. Weiterhin besteht aber kein Grund zur Panik. Der Bevölkerung wird empfohlen, sich über das Corona-Virus zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Aktuelle Informationen rund um die Epidemie finden Sie auf dieser Seite bei Infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auf dieser Seite des Robert Koch-Instituts.

Empfohlen wird der Bevölkerung unter anderem folgendes Verhalten, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Es sind die gleichen Regeln, die auch für den Schutz vor einer Ansteckung durch Grippeviren gelten:



Husten und niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge

Waschen Sie regelmäßig die Hände

Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht

Halten Sie mindestens einen Abstand von 1 bis 2 Metern zu Infizierten

Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Arzt, falls Sie Grippe-Symptome haben

Das Gesundheitsministerium von NRW bietet auch diese Informationen zum Corona-Virus in leichter Sprache als PDF-Dokument zum Download an. Wer eine Reise plant, erhält auf dieser Seite des Auswärtigen Amtes die aktuellen Reise- und Sicherheitsinformationen. Das Robert-Koch-Institut hat Provinzen und Gebiete in China, Iran, Südkorea und Italien zu "internationalen Risikogebieten" erklärt.

In Deutschland wurden laut dem Robert-Koch-Institut bisher 1.112 Infektionen bundesweit gemeldet (Stand: 9. März 2020, 8 Uhr). Zu den besonders betroffenen Gebieten gehören Nordrhein-Westfalen mit 484 Meldungen gefolgt von Bayern (256) und Baden-Württemberg (199).

Live-Tracker zeigt weltweite Verbreitung des Corona-Virus



Aktuelle Informationen liefert dieses Online-Dashboard zur Verbreitung des Wuhan-Corona-Virus, welches die John Hopkins Universität anbietet. Über das Online-Dashboard kann der Verlauf der Verbreitung des Virus verfolgt werden. Laut diesen Informationen gibt es bisher (Stand: 9.3., 9:30 Uhr) weltweit etwa 110.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus. Knapp 80.000 der infizierten Menschen leben in China. Dem Virus sind bis jetzt 3.825 Menschen zum Opfer gefallen. In einem Ticker werden alle neu eintreffenden Meldungen angezeigt. Auf einer Weltkarte werden die Orte markiert, in denen es Opfer gab.

In Westeuropa gehört nach den jüngsten Entwicklungen Italien zum am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Land. Aus keinem anderen Land in Europa wurden bisher so viele Infektionen - mittlerweile 7.375 - gemeldet. Nach Südkorea mit 7.382 Infektionen gehört Italien damit zu dem am weltweit drittstärksten vom Corona-Virus betroffenen Land. In Italien sind bisher 366 Menschen gestorben, nur China hat mit knapp über 3.000 Opfern mehr Tote zu beklagen.

Bisher konnten sich weltweit knapp über 62.000 Menschen von einer Corona-Virus-Infektion komplett erholen.

Die neue Variante des Corona-Virus verbreitete sich in China Ende 2019 zunächst in der chinesischen Region Wuhan. Am 9. Januar 2020 warnte dann schließlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor dem Virus, das bei den Infizierten zu einer Erkrankung führen kann, die der Lungenentzündung ähnelt und die tödlich enden kann. In dem laufend aktualisierten Dashboard werden alle weltweit verfügbaren Informationen über 2019-nCoV gesammelt und übersichtlich dargestellt.

2019-nCoV gehört zu der Familie der Corona-Viren, die zu diversen Erkrankungen führen können, darunter harmlose Virenerkrankungen, aber auch tödlich endende Infektionen wie bei SARS (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom), welches Ende 2002 in der chinesischen Provinz Guangdong auftrat.

