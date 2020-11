"Corona-Pandemie" ist Wort des Jahres 2020

Denise Bergert

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat "Corona-Pandemie" zum Wort des Jahres 2020 gekürt.

Vergrößern Das Wort des Jahres 2020 lautet "Corona-Pandemie". © Gesellschaft für deutsche Sprache

In dieser Woche hat die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden das Wort des Jahres 2020 präsentiert . Nach "Heißzeit" 2018 und "Respektrente" 2019 reiht sich nun "Corona-Pandemie" in die Liste der Wörter des Jahres ein. Laut der Jury sei Corona das beherrschende Thema nahezu des gesamten Jahres 2020 gewesen. Nach dem Ausbruch der Epidemie Ende 2019 im chinesischen Wuhan wurde das SARS-CoV-2-Virus innerhalb weniger Monate zur weltweiten Pandemie, die bis heute mehr als 1,5 Millionen Todesopfer gefordert hat. Als Wort des Jahres steht "Corona-Pandemie" nicht nur für eine der schwersten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch für zahlreiche neue Wortschöpfungen wie etwa "Corona-Krise", "Corona-Zahlen" oder "Corona-Hotspot".

Auf Platz zwei der Wort-des-Jahres-Top10 folgt "Lockdown". Die Maßnahme zur Beschränkung sozialer Kontakte legte nicht nur im März, sondern auch im Herbst seit Ende Oktober Teile des öffentlichen Lebens lahm. Auf Platz drei findet sich "Verschwörungserzählung" ein. Die Jury reagiert damit nicht nur auf die Propaganda von Coronaleugnern, sondern auch auf die Wahlbetrugs-Behauptungen von Ex-US-Präsident Donald Trump. Die Jury bezieht außerdem bei dieser Wahl die Verschwörungsideologien von QAnon und rechtspopulistische Überfremdungsphantasien mit ein.

Ein wichtiges Thema in diesem Jahr war auch die "Black Lives Matter"-Bewegung, die auf Platz vier landet. Die Bewegung nahm in den USA bereits 2013 ihren Anfang. Sie erhielt Auftrieb durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei einer Festnahme verstarb. In den USA protestierten Menschen mehrere Monate lang gegen rassistische Gewalt. Welche Worte es noch in die Top10 der "Worte des Jahres 2020" geschafft haben, zeigt die folgende Übersicht: