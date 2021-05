Corona-Pandemie: Blizzard sagt Blizzcon 2021 ab

Denise Bergert

Nachdem bereits die Blizzcon 2020 aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden konnte, sagt Publisher Blizzard nun auch die Blizzcon 2021 ab.

Vergrößern Die Blizzcon wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. © Blizzard

Auch in diesem Jahr können aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie Messen und Konferenzen noch nicht wieder in gewohntem Umfang stattfinden. Publisher Blizzard hat in dieser Woche die ursprünglich für dieses Jahr geplante Blizzcon 2021 abgesagt.

„Der Aufbau einer BlizzCon ist eine epische und komplexe Angelegenheit, die viele Monate der Vorbereitung benötigt - nicht nur für uns, sondern auch für die vielen talentierten Produktionspartner, Esports-Profis, Moderatoren, Entertainer, Künstler und andere Mitarbeiter, mit denen wir lokal und weltweit zusammenarbeiten, um alle Teile zusammenzusetzen. Die anhaltende Komplexität und Ungewissheit der Pandemie hat unsere Fähigkeit beeinträchtigt, an vielen dieser Fronten richtig voranzukommen, und letztendlich sind wir jetzt über den Punkt hinaus, an dem wir in der Lage wären, die Art von Event zu entwickeln, die wir für euch im November schaffen wollen,“ erklärt Saralyn Smith, Executive Producer der Blizzcon, in einer offiziellen Mitteilung .

Blizzard plant als Ersatz-Veranstaltung für Anfang 2022 die nächste Blizzcon. Sie soll eine Mischung aus dem Online-Event Blizzconline und kleineren persönlichen Treffen sein. Die Blizzconline fand auch bereits im vergangenen Februar anstelle der Blizzcon 2020 statt. Im Rahmen des Online-Events kündigt Blizzard unter anderem „Diablo II: Resurrected“ und „World of Warcraft: Burning Crusade Classic“ an.