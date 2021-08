Hier können Corona-Geimpfte jetzt gratis Lotto spielen

Hans-Christian Dirscherl

Gratis Lotto spielen. Das ist jetzt möglich: Lotto24 verschenkt ein Tippfeld. Voraussetzung: Sie sind gegen Covid-19 geimpft!

Lotto spielen gegen Covid-19. Das ist der Gedanke einer Werbeaktion von Lotto24. Denn Lotto24 verschenkt zwei Millionen Lotterie-Lose an Corona-Geimpfte!

Der Hauptgewinn beträgt über 1 Million Euro: 250.000 Euro sofort plus zusätzlich weitere 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre, also 1.150.000 Euro insgesamt. Die Aktion startete bereits am 25. August hier auf dem Portal lotto24.de und endet am 30. September 2021. Die hierbei vergebenen Tickets berechtigen zur Teilnahme an der Soziallotterie freiheit+.

Marianna Herno, Kampagnenverantwortliche bei Lotto24: "Laut einer aktuellen Umfrage von infratest/dimap sind ein Viertel der befragten Ungeimpften einfach unentschlossen. Mit unserer Aktion wollen wir einen weiteren Anreiz zur Impfung schaffen. Wir freuen uns, wenn wir hiermit einen kleinen Beitrag zur Sichtbarkeit der Impfkampagne der Bundesregierung leisten können."

Vor allem aber will Lotto24 natürlich Werbung für sein Lotto-Angebot machen...

Der Spielmodus

Gespielt wird ein Modus, bei dem 7 aus 35 Feldern richtig getippt werden müssen, wodurch die Gewinnchance laut lotto24 etwa 21-mal höher seien als auf den Jackpot bei "Lotto 6aus49". Die Ziehung findet immer montags um 18 Uhr statt.

Lotto spielen und Gutes tun

Von jedem Ticket von freiheit+ gehen 50 Cent an Bildungsprojekte von SOS Kinderdörfer weltweit, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und Stifterverband sowie an Projekte freier Träger. Das verspricht Lotto24.



Teilnahmebedingungen

Teilnehmen darf jede Person, die geimpft ist oder sich bis spätestens zum 30. September 2021 mindestens einmal impfen lässt. Außerdem dürfen Personen teilnehmen, die nachweislich nicht geimpft werden dürfen.

Pro Person kann ein kostenloses Los genutzt werden. Im Falle eines Gewinns muss eine entsprechende Impfbescheinigung vorgelegt werden können. Teilnehmen darf jeder über 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.

Sie können die gewünschten Zahlen auch selbst tippen, indem Sie die beim Start des Tippvorgangs automatisch vorausgewählten sieben Zahlen löschen. Oder Sie übernehmen einfach die vorausgewählten Zahlen. Jedes Mal, wenn Sie die Seite neu aufrufen, werden nach dem Zufallsfaktor andere Zahlen ausgewählt. Mit diesen vorausgewählten Zahlen oder mit Ihren eigenen Zahlen nehmen Sie dann teil. Sie können natürlich weitere Felder tippen, diese müssen Sie dann aber bezahlen: 2,50 Euro pro Feld.

Sie können es aber auch bei dem ersten Gratisfeld belassen und zahlen dann tatsächlich nichts - wir haben es ausprobiert und den Vorgang komplett durchgespielt! Im Warenkorb werden dann die 2,50 Euro für das erste Feld wieder abgezogen. Um teilnehmen zu können, müssen Sie sich registrieren. Lotto24 bekommt also Ihre Daten, darüber müssen Sie sich klar sein. Sofern Sie es bei dem einem Gratis-Feld belassen, müssen Sie bei der Anmeldung keine Bankverbindung oder Kreditkarte angeben!

Sie erhalten Ihren Tippschein per Mail. Darin sehen Sie dann die - vorausgewählten - Tippzahlen.

Hinweis: Die Server von lotto24 scheinen gerade etwas überlastet zu sein. So dauerte das Zusenden der Freischaltmail an eines unserer deutschen Freemailer-Konten über zehn Minuten. Bei Googlemail traf die Freischaltmail dagegen binnen Sekunden ein.