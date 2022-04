Core i9-12900KS: Die derzeit schnellste Gaming-CPU

Michael Söldner

Die neue 16-Kern-CPU Core i9-12900KS von Intel ist die derzeit beste Wahl für PC-Gamer. Doch wie lange noch?

Vergrößern Der Core i9-12900KS ist die derzeit schnellste CPU für Gamer. © wikipedia.org

Mit dem Core i9-12900KS bereitet sich Intel aktuell auf die Veröffentlichung einer neuen CPU vor, die speziell für Gamer interessant sein dürfte. In den USA wurden bereits Testmuster des 16-Kern-Prozessors ausgeliefert. Dadurch gibt es nun erste Testberichte zur schnellen Alder-Lake-CPU von Intel. Und tatsächlich kann sich der Core i9-12900KS gegen alle anderen Konkurrenten behaupten. Im Gegenzug werden für den selektierten Prozessor jedoch 739 US-Dollar fällig.

Gute Kühlung extrem wichtig

Mit seinen acht Performance- und acht Effizienz-Kernen bringt es der Core i9-12900KS auf 24 Threads. Dazu kommt ein Boost-Takt auf allen Kernen von 5,2 GHz, ein Kern kann darüber hinaus auf bis zu 5,5 GHz hochtakten. Als Ergebnis stellt der Prozessor jedoch hohe Anforderungen an die Kühlung. Temperaturen von um die 100 Grad Celsius seien keine Seltenheit. Durch die hohe Temperaturentwicklungen ließen sich auf den P-Kernen nur 4,7 GHz erreichen, die E-Kerne erreichten nur 3,2 GHz. Wer das volle Potenzial des Core i9-12900KS ausschöpfen will, muss also in eine gute Kühlung investieren. Alternativ lassen sich Powerlimits aktivieren, die dann jedoch noch geringere Taktraten als Ergebnis haben.

Besser als Ryzen 9 5950X

Im Vergleich zum Core i9-12900K bietet das KS-Modell beim Gaming eine um 4,0 Prozent höhere Leistung bei der Einbeziehung aller Kerne und immerhin 6,8 Prozent mehr Leistung mit nur einem Kern. Darüber hinaus bietet die neue Intel-CPU selbst im Vergleich zum Ryzen 9 5950X eine höhere Leistung. Diese liegt 7,9 Prozent bzw. 25,9 Prozent über dem AMD-Flaggschiff.

Ryzen 7 5800X3D steht in den Startlöchern

Mit dem Ryzen 7 5800X3D will AMD jedoch schon am 20. April eine neue CPU mit deutlich mehr Cache in den Handel bringen. Auch dieser Prozessor richtet sich an Spieler und könnte den Core i9-12900KS schon schnell wieder überflügeln.

Geekbench: Ryzen 7 5800X3D gegen Ryzen 7 5800X