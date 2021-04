Core: Entwicklungs-Plattform von Epic im Early Access

Michael Söldner

Mit der kostenlosen Software Core lassen sich unkompliziert eigene Spiele auf Basis der Unreal Engine entwickeln.

Vergrößern Mit Core lassen sich eigene Spiele ohne zusätzliche Kosten erstellen. © epicgames.com

Viele Spieler träumen davon, sich ihr eigenes Spiel einfach selbst zu programmieren. Meist scheitert dies jedoch an extrem umfangreichen Editoren oder fehlenden Programmierkenntnissen. Mit der Entwicklungs-Plattform Core will Epic Games diese Hürde absenken. Schon jetzt lassen sich über 20.000 Videospiele ausprobieren, die auf Basis der Software erstellt wurden und von der Unreal Engine befeuert werden. Nach einem Jahr im offenen Alpha-Stadium wandert Core nun als Early Access in den Epic Games Store. Spieler können sich das Programm kostenlos herunterladen und in der Core World ihre Reise durch die vorhandenen Spiele starten. Neben den über 20.000 schon vorhandenen Spielen lassen sich auch eigene Welten erstellen.

Für ausreichend Nachschub ist gesorgt: Laut Betreiber kommen täglich über 200 Spiele hinzu. Ein zusätzlicher Download für die Titel ist nicht nötig. Die Spiele starten nach der Auswahl innerhalb weniger Sekunden. Core soll alle möglichen Genres abdecken, darunter Action, Shooter, MMOs, Simulationen oder Survival-Games. Bei der Programmierung eigener Spiele soll eine leicht bedienbare Benutzeroberfläche helfen, die Anfänger wie Profis anspricht. Schon enthalten sind darin Musikstücke, Soundeffekte, Design-Elemente oder Werkzeuge zur Erstellung von 3D-Inhalten und Geländeformationen. Mittelfristig sollen Spieler mit ihren Kreationen laut Epic Games sogar Geld verdienen können. Neben dem eigentlich kostenlosen Download gibt es im Epic Store schon kostenpflichtige Gegenstände wie Avatare, Reittiere, Emotes oder Deko-Elemente. Diese werden über einen Ingame-Shop verkauft. Ein erster Ausflug in die Welt der Spiele-Entwicklung ist jedoch auf jeden Fall auch ohne Investitionen möglich.

Spiele-Editor Core kostenlos herunterladen