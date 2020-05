Cooles Minecraft-Projekt: Funktionierender PC entsteht

Panagiotis Kolokythas

Ein Minecraft-Fan baut aus Klötzchen einen funktionierenden Laptop nach. Im Video kann seine bisherige Arbeit bestaunt werden.

Vergrößern StitchYT entwickelt funktionierenden Laptop in Minecraft

Minecraft gehört seit nunmehr über 10 Jahren zu den beliebtesten Spielen überhaupt und seine Fans überraschen immer wieder mit erstaunlichen Projekten. Die einen wollen etwa die Erde im 1:1-Maßstab nachbauen und die anderen kreieren in Minecraft eine unzensierbare Bibliothek, die die Presse- und Internetzensur umgeht, um nur zwei jüngste Beispiele zu nennen.

Der Minecraftler StitchYT stellt auf Reddit sein Projekt vor, welches für große Aufmerksamkeit sorgen soll. Er will einen voll funktionsfähigen Rechner in Minecraft nachbauen. Im Gegensatz zu ähnlichen Projekten setzt StitchYT dabei aber auf die Verwendung von Kommandoblöcken und verwendet kein Redstone für seinen Nachbau.

Ziel des Projektes ist es, in dem Computer-Nachbau in Minecraft irgendwann beliebige Programme und damit auch Minecraft selbst laufen lassen zu können. Dabei entsteht in Minecraft das „Redstone Laptop“. In diesem Video zeigt StitchYT seinen Redstone Laptop in Aktion. Dort zeigt er auch, welcher Aufwand hinter dem ganzen Projekt steckt, indem er einen Blick quasi in den Laptop wirft:

Fertig ist unter anderem bereits die Stromversorgung des Laptops innerhalb von Minecraft: Der nachgebaute „Akku“ versorgt das Gerät für ungefähr sechseinhalb Minuten mit Energie. Der Minecraft-Rechner lässt sich auch schon ein- und ausschalten, besitzt einen Bildschirmhintergrund und eine rudimentäre Oberfläche und einen App-Store, der allerdings noch nicht funktioniert. Über den App-Store soll es später möglich sein, auf den Laptop neue Programme herunterzuladen und zu starten, etwa einen Taschenrechner, eine Grafikbearbeitung oder eben eine Minecraft-Variante. Bis dahin dürfte es aber noch ein langer Weg sein.

